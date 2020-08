Avotulen teko on tarkoin säädeltyä Uutelassa ja muilla kaupungin ulkoilualueilla

Helsingin kaupungin alueella tulenteko on sallittua ainoastaan tulentekoon varatuilla paikoilla. Itä-Helsingissä Uutelan ulkoilualueella on kesän aikana poltettu nuotioita paikoilla, joilla se ei ole sallittua. Kaikenlainen tulenteko kyseisellä ulkoilualueella on kielletty, lukuun ottamatta opaskarttaan merkittyjä keittokatoksia, jotka sijaitsevat Nuottaniemessä ja Niemenapajalla. Myös alueella sijaitsevilla viljelypalstoilla on kaikenlainen avotulen teko kielletty.

- Lahopuu ja oksat elävistä puista ovat joutuneet luvattomiin nuotioihin. Luvattomat nuotiot ovat turvallisuusriski myös silloin, kun metsäpalovaara ei ole voimassa, erityisesti kuiva kaislikko ja pitkä rantaruohikko syttyvät äärimmäisen herkästi nuotiosta leviävistä kipinöistä, muistuttaa palopäällikkö Vesa Hyvönen Helsingin kaupungin pelastuslaitokselta. Helsingin kaupunki muistuttaa, että kaikenlainen avotulen teko ja kaikenlainen grillaaminen on kielletty kaikkialla Suomenlinnassa, myös linnoituksen puistoalueilla, sekä kaikilla Helsingin kaupungin alueen luonnonsuojelualueilla, joihin myös osa Uutelasta lukeutuu. Myöskään virkistysmetsiin ei ole lupa tehdä omaa nuotiota. Inforuutu: Tulenteko ei ole jokamiehen oikeus



Avotulen saa tehdä vain maanomistajan luvalla:

o Helsingissä puistoalueilla grillaamiseen on maanomistajan lupa. Eli puistoalueilla on sallittua käyttää grilliä, jota ei luokitella avotuleksi, kuten jalallinen hiiligrilli, mutta kertakäyttögrillit eivät ole sallittuja.

o Avotulen määritelmä on tuli, joka voi levitä kipinöimällä tai maaperään välittymällä.





Kaupungin luonnonsuojelualueilla kaikenlainen avotulen teko ja kaikenlainen grillaaminen, myös jalallisilla hiiligrilleillä, on kielletty. Luonnonsuojelualueet löytyvät täältä: https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/luonto-ja-viheralueet/suojelu/luonnonsuojelu/alueet

Helsingin kaupungin alueella avotulen teko on sallittua ainoastaan sille varatuilla paikoilla. Retkikeitintä ei lasketa avotuleksi, joten sen käyttö ei ole samalla tavalla rajoitettua.

Jokainen retkeilijä on velvollinen käsittelemään tulta erityisellä varovaisuudella ja estämään sen irtipääsyn.

Grillikatoksia löytyy useilta Helsingin kaupungin ulkoilualueilta: https://www.hel.fi/helsinki/fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/ulkoilu/lisatietoa-ulkoilusta/grillikatokset-ja-ulkoilumajat/ Lisätietoja: Johtava palotarkastaja

Anssi Laaksonen

Helsingin kaupungin pelastuslaitos

p. 09-310 313 71

anssi.laaksonen@hel.fi Projektisuunnittelija

Elina Nummi

Helsingin kaupungin puisto- ja viheraluesuunnittelu

p. 09-310 38 475

elina.nummi@hel.fi

