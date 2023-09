Avustukset vesistöjen kunnostamiseen haettavissa Pohjois-Karjalassa 17.10.–30.11.2023

ELY-keskukset myöntävät avustusta erilaisiin vesien tilaa ja käyttöä parantaviin vesistökunnostushankkeisiin. Avustusten hakuaika on tänä vuonna 17.10.–30.11.2023.

Vesiensuojelun tehostamisohjelmasta avustettavilla hankkeilla parannetaan vesien tilaa ja ympäristöä sekä lisätään luonnon monimuotoisuutta vesistöissä ja niiden valuma-alueilla. Samalla tuetaan alueellisia ja paikallisia kunnostusverkostoja sekä vahvistetaan vesistökunnostajien ja maanomistajien yhteistyötä. Avustusta voi hakea myös kunnostusten suunnitteluun ja selvitysten teettämiseen. Ensisijaisia ovat hankkeet, joiden kohdevesistö on ekologiselta tilaltaan hyvää huonommassa tilassa tai ilman toimenpiteitä riskissä tilan heikkenemiselle.

Vesiensuojelun tehostamisohjelma on ollut käynnissä vuosina 2019–2023. Sinä aikana Pohjois-Karjalassa on avustettu 50 vesistökunnostushanketta yhteensä 1 120 000 eurolla. Avustus on pääsääntöisesti puolet hankkeen kokonaiskustannuksista. Avustusta voivat hakea esimerkiksi järvi- ja kyläyhdistykset, vesialueen osakaskunnat, vesilain mukaiset yhteisöt ja kunnat.

Pohjois-Karjalassa tehostamisohjelmasta avustetuissa hankkeissa on toteutettu erilaisia vesien tilaa parantavia toimenpiteitä sekä vesistöissä että niiden valuma-alueilla. Hankkeissa on tehty kunnostusten suunnittelua, vesikasvillisuuden niittoja, hoitokalastusta, rantojen monimuotoisuutta tukevia toimenpiteitä sekä erilaisia valuma-alueiden vesiensuojeluratkaisuja, kuten kosteikoita ja eroosiontorjuntaa. Suoalueita on ennallistettu alueilla, jotka kytkeytyvät ja vaikuttavat vesistöjen tilaan.

Ilomantsinjärven rannalla on tehty monipuolisesti erilaisia toimenpiteitä

Ilomantsinjärven valuma-alueelle on rakennettu vesiensuojelun tehostamisohjelman avustuksin vesiensuojelua ja luonnon monimuotoisuutta edistäviä kosteikoita sekä ennallistettu lähde ja siitä lähtevä puro. Kosteikkojen avulla on pystytty tasaamaan virtaamia sekä vähentämään alueelta lähtevää kuormitusta alapuoliseen Ilomantsinjärveen.

Ilomantsinjärvi on vesienhoidon suunnittelussa luokiteltu ekologiselta tilaltaan tyydyttäväksi ja järven tilan parantamiseksi valuma-alueella tarvitaankin kuormitusta vähentäviä toimenpiteitä. Kiintoaine- ja ravinnekuormituksen vähentämisen lisäksi kosteikoita rakentamalla on parannettu alueen vesilinnuston elinoloja sekä virkistyskäyttömahdollisuuksia.

Issakan kosteikot ovat paikallisen kyläyhdistys Mäkikylät ry:n projekti. Mäkikylät ry koostuu kolmesta vierekkäisestä kylästä: Issakasta, Paavonvaarasta sekä Maukkulasta. Hanke on aloitettu keväällä 2021. Ensimmäinen kosteikkoaltaista on valmistunut vuoden 2021 alkusyksystä ja kahden muun kosteikon rakentaminen on aloitettu samaisen vuoden lopulla.

Kosteikkojen pohjana on vuosia käyttämättöminä olleet kesantopellot. Kosteikkojen yhteispinta-ala on noin 1,25 hehtaaria, ja niiden yhteydessä oleva metsäalue on suojeltu. Töitä on tehty pääosin talkoovoimin, ja hankkeeseen on kuulunut suunnittelun lisäksi erilaisia kaivuutöitä, kosteikkojen kaivamista, maamassojen kuljetusta sekä maisemointityötä.

Kosteikkojen rakentaminen on yksi tapa vähentää valuma-alueelta tulevaa hajakuormitusta vesistöihin. Toimivassa kosteikossa luontaiset prosessit puhdistavat vettä ja veden viipymä matkalla vesistöön pidentyy. Kiintoaines laskeutuu kosteikon pohjalle ja liuenneet aineet pidättyvät kosteikon kasvillisuuteen ja sedimenttiin. Samalla kosteikot tarjoavat linnustolle tärkeitä pesimä-, ruokailu- ja levähdysalueita.

Alueella on kiinnitetty huomiota myös kosteikkoprojektin tarjoamiin virkistyksellisiin mahdollisuuksiin: kosteikkojen yhteyteen on rakennettu Vaara-Karjalan Leader ry:n rahoituksella virkistyskäyttöalue laavuineen ja luontopolkuineen. Ne tarjoavat hyvät mahdollisuudet retkeilylle lisäten samalla kiinnostusta aluetta kohtaan. Kokonaisuudesta saatavat hyödyt ovat moninaiset, ja luontoarvojen lisäksi hanke on lisännyt alueen yhteisöllisyyttä.

”Hankkeessa olemme saaneet käyttää paikallisia yrittäjiä ja näin ollen aikataulujen säätäminen esimerkiksi sääolosuhteiden vuoksi on ollut hyvin joustavaa. Työt oli tehtävä silloin kun maastoon pääsi kuivin jaloin. Vaikka kaivetuilla alueilla on liikuttu paljon raskailla koneilla, on luonto ”palautunut” nopeasti entiselleen ja ravinteiden huuhtoutuminen sadevesien mukana saatiin minimiin.

Luovuutta ja toimivuutta on tullut koko ajan lisää ja työn edetessä on oppia tullut paljon siihen, kuinka vesien liikkumista ja ohjaamista oikeille urille on järkevintä tehdä. Kevään ja syksyn tulvat toivat omat haasteensa kaivamiseen ja patojen suunnitteluun. Yhteistyö eri tahojen kanssa on näin pienen toimijan (kyläyhdistys) voimavarojen kannalta tärkeää ja yhteisöllisyys nousee arvoon arvaamattomaan”, toteaa Mäkikylät ry:n puheenjohtaja Päivi Solehmainen.

Avustusten hakuaika alkaa 17.10. ja päättyy 30.11.2023

Avustusten hakuilmoitus julkaistaan lähempänä hakuaikaa. Sitä odotellessa hankkeen suunnittelu kannattaa aloittaa hyvissä ajoin, sillä hankkeissa tehtäville toimenpiteille tarvitaan mm. toteuttamiskelpoiset suunnitelmat ja maa- ja vesialueen omistajien suostumukset.

Hanketta suunniteltaessa kannattaa olla yhteydessä paikalliseen ELY-keskukseen, joka auttaa kunnostusten tarpeen arvioinnissa, hankkeen suunnittelussa ja sopivien kunnostusmenetelmien valinnassa. Lisäksi Pohjois-Karjalassa KAIPO-verkostohanke järjestää tulevana syksynä työpajoja, joissa on mahdollisuus keskustella omasta hankeideasta ELY-keskuksen ja KAIPO-hankkeen asiantuntijoiden kanssa.

Lisätietoa