Balmuirin Glitter- ja Metallic -pallokynttilät vedetään pois myynnistä

Tuotteiden turvallisuus ja vastuullisuus on Balmuirille ensisijaisen tärkeää. Balmuirin tietoon on tullut, että joidenkin Glitter- ja Metallic -pallokynttilöiden pintamateriaali on syttynyt tuleen palavan liekin ympäriltä. Kyseisten tuotteiden mukana toimitettava käyttöohje ei ole ollut riittävä toimenpide. Kaikki Glitter- ja Metallic -pallokynttilät vedetään varotoimenpiteenä pois myynnistä. Poisveto koskee näiden kahden tuotteen kaikkia värejä.

Balmuir ohjeistaa lopettamaan kyseisten tuotteiden käytön välittömästi. Asiakkaat voivat palauttaa Glitter- ja Metallic -pallokynttilät Balmuir-liikkeeseen. Vaihtoehtoisesti voi olla yhteydessä Balmuirin asiakaspalveluun, jossa ohjeistetaan palautustoimenpiteistä. Tuotteet hyvitetään täysimittaisesti. Asiakas voi halutessaan myös itse hävittää Glitter- ja Metallic -pallokynttilät toimittamalla ne kierrätyspisteen sekajätteisiin. Balmuirin verkkosivujen tiedote:

https://www.balmuir.fi/tiedote-takaisinvedosta

