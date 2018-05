Bang Bang Galleryn näyttely aukeaa: Esa Ylijääskön Spirit of Sauna 18.5.-9.9.2018

Esa Ylijääskön Spirit of Sauna -valokuvasarjassa sauna kuvataan sellaisena kuin se suomalaisille on: pyhänä paikkana. Valokuvanäyttelyn avajaiset ovat 17.5. Bang Bang Galleryssä, joka sijaitsee Aalto EE:n tiloissa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun päärakennuksessa.

Tervetuloa näyttelyn avajaisiin 17.5.2018 klo 17-19 (kutsu liitteenä).

Myyttien mukaan saunalla on parantava voima. Parantamiseen käytetään koivuvihtoja, joilla kylpijät vihtovat itseään saunan löylyissä. Heittämällä löylyä kiukaalle saunojat kiittävät saunan henkeä.

Ylijääskö valokuvasi kymmeniä saunoja 2016-2017 välisenä aikana, ja työ jatkuu edelleen. Näytteillä olevassa valokuvasarjassa nähdään myös saunan henkeä ilmentäviä maisema- ja henkilökuvia. Ylijääsköllä on omintakeinen kuvaustyyli, jossa mustavalkoisuus, kontrastien käyttö ja harmaasävyjen vähäisyys tuovat kuviin tiettyä särmikkyyttä.

”Sauna on suomalaisille pyhä paikka. Saunominen on monelle eräänlainen uskonto, joten siksi sauna-arkkitehtuurissakin on viitteitä sakraalitiloista. Saunojen rakentamisessa laitetaan luovuus peliin. Saunoja on rakennettu autoihin, veneisiin, telttaan ja jopa junaan. Ensimmäinen uuteen kotiin rakennettava osa on sauna, ja pitkän matkan jälkeen on ensimmäiseksi päästävä löylyihin. Sauna on temppeli, jossa kaikki ovat syntymäasussaan ja tasavertaisia. Sauna on paikka, jossa synnit tunnustetaan ja pestään pois”, Ylijääskö kuvailee.

Esa Ylijääskö (s. 1989) on Keminmaalta Pohjois-Suomesta kotoisin oleva valokuvaaja. Hän on valmistunut Jyväskylän kansalaisopiston kuvataidekoulusta. Ylijääskö tunnetaan erityisesti Syyrian sisällissodan uhreja kuvaavan henkilökohtaisen, syväluotaavan dokumenttivalokuvaprojektin toteutuksesta.

Ylijääskö on voittanut lukuisia palkintoja, esimerkiksi Magnum Photos Showcase 2012, Gomma Grant 2016, Carina Appel Award 2017, sekä FotoFinlandia 2018. Hänet valittiin VII-mentorointiohjelmaan vuonna 2017.

Hänen kuviaan on ollut esillä seuraavissa gallerioissa ja tapahtumissa: Officine Fotografiche (Milano), Werkstattgalerie (Berliini), Galleria Uusi Kipinä (Lahti), Eigenleben der Galerie Neurotitan Schwarzenber (Berliini), Ratamo Galleria (Jyväskylä), Fotoleggendo Festival (Rooma), VII-näyttely Pariisissa Mois de la Photo du Grand Paris -tapahtuman aikana, Gazebook Photo Book (Sisilia), Next Generation -Young Eyes of Photojournalism (Helsinki), FotoIstanbul Festival, International Short Film Festival ‘Tran.s.cend’ (Istanbul).

Hänen kuviaan ovat julkaisseet muun muassa The New York Times, VICE, Suomen Kuvalehti, Huvudstadsbladet ja Helsingin Sanomat.

Lisätiedot

www.ylijaasko.com

The exhibition will be open by appointment

www.bangbang.fi

Heli Mäenpää, galleristi, luennoitsija, luova johtaja

Bang Bang Gallery

Puh. 050 5110 765, heli@bangbang.fi

Bang Bang Gallery

Bang Bang Gallery toimii yhteistyössä Aalto University Executive Educationin (Aalto EE) kanssa. Galleriakonseptissa vaihtuvat näyttelyt tuodaan Aalto EE:n henkilöstön ja asiakkaiden arkeen. Näyttelyohjelma keskittyy valokuvataiteeseen ja erityisesti nuorien ja nousevien kykyjen esilletuomiseen. Galleria sijaitsee Aalto EE:n tiloissa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun päärakennuksessa.