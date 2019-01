Basam Books on yhteistyökumppanina Vire-messuilla

Basam Books on kirjailijoineen mukana tapahtumassa ja kirjat löytyvät Rosebud -osastolta.

Toista kertaa järjestettävä Vire-messut Tampereella kokoaa yhteen hyvinvoinnin ammattilaiset. Kahden päivän aikana on mahdollista päästä kuuntelemaan luentoa mm. Polyamoriasta tai osallistua Kaisa Kuurneen workshoppiin. Workshopit ovat maksuttomia messukävijöille. Paikat täyttyvät saapumisjärjestyksessä. Kokoontuminen tapahtuu eteläisen sisäänkäynnin luona 5 minuuttia ennen tunnin alkua.

OHJELMAA:

12.1.2019

11:00-11:55 KAIPUU KOTIIN | KAISA KUURNE

Työpajassa pohditaan ihmisyyteen kuuluvaa orvon kokemusta, alitajuisia ohjelmointeja, joilla tavoittelemme yhteisön hyväksyntää ja niiden alla odottavaa kaipuuta. Tarvitsemme sisäisen orvon kokemusta herättämään kaipuun, joka johdattaa kotiin.

Kaisa Kuurne on sosiaalisen hyvinvoinnin tutkimuksen dosentti, elämäntaidon ohjaaja ja joogaopettaja, joka opiskelee myös joogaterapiaa. Hän on ”Sisäisen orvon viisaus – Kuinka löydän kotiin” -kirjan (Basam Books 2018) toinen kirjoittaja ja “Villi Nainen” -muistikirjan tekijä (Basam Books 2018).

12:00-12:55IRTI PÄÄSTÄ ROOLEISTA -VALMENNUS | ASTA SWAN

Tämä tehokas valmennus haastaa pysähtymään ja tutkimaan omia rooleja syvällisemmin. Elämämme koostuu useista rooleista, jotka määrittelevät meitä arjessamme. Useat roolimme määrittelevät meitä elämässämme ja vaikuttavat käytökseemme sekä siihen, miten ympärillämme olevat ihmiset suhtautuvat meihin.

Asta Swan on menestysvalmentaja ja spiritual coach, jolle kouluttautuminen ja oman ammattitaidon ylläpitäminen ovat intohimo. Asta on toinen True Wisdom- valmennuskorttien tekijöistä (Basam Books 2018)

12:30-13:30 MINDFULNESS – APU ARJEN STRESSIIN JA KIIREESEEN | LEENA PENNANEN

Leena Pennasen inspiroiva, kokemuksellinen luento antaa sinulle käsityksen Mindfulness Based Stress Reduction MBSR -menetelmän vaikutuksista. Hän kertoo erityisesti siitä, mitä tieteellinen tutkimus sanoo harjoittamisesta ja miksi yksinkertaiset harjoitukset vaikuttavat sinun elämääsi niin voimallisesti. Pääset kokemaan tämän itse luennolla. Tule mukaan oppimaan, miten helposti opittavilla harjoituksilla arkesi muuttuu! Tämä on kaikille mahdollista. Leena Pennaselta ilmestyy kirja Radikaali Mindfulness (Basam Books 2019)

14:00-14:30 HENKISYYS OSANA KOKONAISVALTAISTA HYVINVOINTIA – YHDEN NAISEN TARINA | HANNA KORTEJÄRVI

Hanna Kortejärvi, farmasian tohtori, joka on havahtunut kaipaamaan rationaalis-materialistiseen maailmaan henkeä. Tässä etsinnässä koelaboratorio on kehomieli, jossa sekä aine että henki pitävät majaa. Arki on parasta harjoitusmaastoa ja läheiset ihmiset tärkeimpiä guruja. Hanna yksi kirjan “Inhimillisyyden vallankumous ‒ iloa ja toivoa terveydenhoitoon” -kirjan kirjoittajista (Basam Books 2019).

Hanna kertoo tarinan, jonka kulminaatiopiste on ollut havahtuminen kehomielen epätasapainoon: näivettymiseen, janoon ja kaipaukseen. Kuinka tuo kaipaus johdatti janoisen lähteelle ja mitä tuolta lähteeltä löytyi? Seikkailu on yllättänyt minut täysin ja monta kertaa. Tarinan lisäksi Hanna ohjaa valohengitys-harjoituksen, joka yksinkertaisuudessaan elää ja vaikuttaa monien arjessa.

14:30-15:30 SYVÄ MATKA ITSEEN | ELINA JAATINEN

Syvä matka itseen tarjoaa sinulle mahdollisuuden löytää yhteyden todelliseen sisimpääsi. Miten tunteet voivat olla porttina sisimpäämme ja voimakas väylä henkilökohtaiseen kasvuun? Mitkä ovat ne asiat, jotka estävät sinua elämästä vahvasti itsesi näköistä elämää kaikissa sen väreissä? Tämän tiiviin työpajan aikana pääset kartoittamaan näitä ja raottamaan verhoa niiden alle.

Elina Jaatinen on tunneterapeutti, hyvinvointivalmentaja, podcast-juontaja ja The Journey:n Suomen maajohtaja. Hänen intohimoihinsa kuuluu henkinen kasvu, muutos ja ihmisyys kaikissa sen väreissä. Elinalta tulee yhdessä Satu Rommin kanssa Omassa voimassa -kirja keväällä 2019 (Basam Books 2019)

13.1.2019

12:00-12:30 IHMISSUHDETAIDOT JA HYVINVOIVAN IHMISSUHTEEN AVAIMET | MARKUS OJA

Polyamoriset suhteet ovat perinteisten ihmissuhdemallien ulkopuolella ja useiden kumppanien hyvinvoinnista huolehtiessaan raivaavat uusia polkuja ihmissuhteiden tutkimattomaan viidakkoon. Mitä usean yhtäaikaisen romanttisen ihmissuhteen haasteista selvinneet ovat oppineet? Mitkä ovat kriittisimmät ihmissuhdetaidot? Miten ihmissuhteet voivat kasvattaa meitä ihmisinä?

Kahta Kauniimmin -opas eettiseen polyamoriaan on ensimmäinen suomenkielinen tietokirja polyamoriasta ja tarjoaa konkreettisia ja koeteltuja ihmissuhdetaitoja laatikon ulkopuolelta kaikkien ulottuville. (Basam Books 2019)

Polyamoria -monisuhteisuusyhdistyksen kouluttaja, kirjahankkeen vetäjä ja vuosia avoimesti polyamorisesti elänyt Markus Oja on omistautunut ihmissuhdepositiivisuudelle. Hänen elämäntehtävänään on auttaa ihmisiä onnistumaan tärkeimmissä ihmissuhteissaan.

12:00-12:55 HYVÄ MINÄ -VALMENNUS | MIIA OJALA

Valmennus haastaa tarkastelemaan elämässämme saavuttamiamme asioita ja tapaa, jolla olemme saavuttaneet haluamamme. Olemme onnistuneet saavuttamaan elämässämme monia asioita. Tarkastelemalla meitä puhuttelevia asioita ja vahvuuksiamme saamme kiinni yksilöllisestä flow’sta ja voimme käyttää sitä useasti elämämme aikana saavuttaaksemme tavoitteitamme.

Miia Ojala työskentelee yritysten sekä yksilöiden kanssa konseptin kehityksessä ja koordinoimalla erilaisia projekteja. Miia syventää tällä hetkellä osaamistaan myös ratkaisukeskeisen taideterapian opinnoilla. Miia on toinen True Wisdom- valmennuskorttien tekijöistä (Basam Books 2018)

Tule virittäytymään kanssamme uudelle taajuudelle 12.-13.1.2019 Tampereen messukeskukseen!