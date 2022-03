Basam Booksin kevään klassikkosarja: La Rochefoucauld'n mietelauseita, ajatuksia kansalaistottelemattomuudesta ja kulttuurista sekä kosmisia matkoja!

"Kun ei löydä rauhaa itsestään, sitä on turha etsiä muualta." – La Rochefoucauld'n mietelauseita suomeksi!

François de La Rochefoucauld'n (1613–1680) mietelauseet ovat aforistiikan klassikkoja, kuin miniatyyriromaaneja, joissa yhteen virkkeeseen kiteytyy elämäntarina tai säälimätön kuva ihmisluonnosta.

La Rochefoucauld’ta on verrattu miekkailijaan, joka yllättää lukijansa vaihtuvista pistokulmista. Lukija pakotetaan selkä seinää vasten tarkistamaan päivittäisiä valintojaan, elämänsä merkittävimpiä päätöksiä, ihmisluonnon olemusta ja moraalin perustekijöitä. Kirja ei jätä rauhaan, koska miekan terä eli aforismin kärki on juuri pistämäisillään sydämeen. Lukijan on puolustauduttava, perusteltava, väiteltävä, kumottava ja todistettava, ja yllättäen moni huomio on kuin suoraan päivänpolitiikasta poimittu, vaikka kirjoittajan syntymästä on yli neljä vuosisataa.

Sampsa Laurisen ranskasta laatima suomennos nimeltä Itsekkyydestä päivittää pian 100-vuotiaan edeltäjänsä (Mietelmiä, suom. J. V. Lehtonen, 1924). Suomentajan särmikäs jälkikirjoitus "Mies mietteiden takana" valottaa La Rochefoucauld'n herttuan aikaa, elämää ja persoonaa.

Mitä velvollisuuksia ja oikeuksia yksilöllä on suhteessaan yhteiskuntaan? Mitä tarkoittaa ”vapaus”, jota länsimaissa niin kovasti ihaillaan?

Kansalaistottelemattomuus on yhdysvaltalaisen Henry David Thoreaun (1817–62) maineikas kannanotto hallituksen pakkovaltaa vastaan yksilön itsenäisyyden puolesta. Thoreaulla on ollut valtava vaikutus rauhanomaisiin aktivismin muotoihin: muun muassa Gandhi ja Martin Luther King perustivat ajattelunsa väkivallattomasta vastarinnasta juuri Thoreaun kirjoituksille.

”On olemassa epäoikeudenmukaisia lakeja. Pitäisikö meidän tyytyä vain tottelemaan niitä?”

Teoksen suomentaja Antti Immonen on filosofi, joka on kääntänyt aiemmin kymmeniä kirjoja eri aloilta, muun muassa useita Thoreaun teoksia.

Kulttuuri edustaa ihmisen parhaimpia ominaisuuksia!

Matthew Arnoldin politisoitunut kulttuurikäsitys on yhä elävä, ajankohtainen ja resonoi etenkin silloin, kun yhteiskunnan keskeiset moraaliset ja esteettiset arvot ovat joutumassa uhanalaisiksi tai peräti syrjään. Se saattaa herättää debattia tänäpäivänä, kun materiaaliset arvot hallitsevat markkinaliberalismia, jolle kulttuuri näyttäytyy rahalla ostettavina taideluomuksina ja ihmisen sisäinen sivistys on toisarvoista.

Teoksessa Kulttuuri ja anarkia Arnold kohottaa kulttuurin ansaitsemaansa arvoon ja puolustaa sitä ihmisen parhaimpien ominaisuuksien, kauneuden ja järjen valon kantajana.

Viktoriaanien aatemaailmaan perehtynytsuomentaja Anssi Halmesvirta on kaivanut unohduksista Matthew Arnoldin kitkerää polemiikkia nostattaneen Culture and Anarchy -esseen arvellen sen kulttuurisen ja poliittisen sanoman olevan meillä lähes tuntematon, mutta lukemisen ja tutkimisen arvoinen myös suomeksi.

Kulttuuri ja anarkia ilmestyy keväällä 2022.

Olaf Stapledonin järisyttävä mestariteos 1930-luvulta vie lukijansa avaruuden ääriin, miljardien valovuosien taakse.

Maan asukas saa yhteyden tähtienvälisiin tutkimusmatkailijoihin, joiden mukana hän lähtee etsimään elämää maailmankaikkeuden kaukaisimmilta kolkilta. Hän kohtaa matkallaan mitä ihmeellisimpiä elämänmuotoja hyönteismäisistä ja kalamaisista eliöistä parvitietoisuuksiin ja älykkäisiin planeettoihin. Kaiken yllä häilyy kuitenkin tuhon uhka, sillä käynnissä on kosminen kamppailu elämästä ja kuolemasta.

Olaf Stapledonin Tähtien tekijä on ainutlaatuinen, mielikuvituksen rajoja kolkutteleva klassikko, jonka mittakaava hakee vertaistaan kirjallisuuden historiassa.

Kirjan on suomentanut Jussi Tuomas Kivi.

Tähtien tekijä ilmestyy keväällä 2022.