Basam Booksin klassikkosarjassa julkaistaan kauhukirjallisuutta ja yliluonnollisia kertomuksia!

Jaa

Basam Booksin klassikkosarja saa täydennystä Arthur Machenin kertomusten kokoelmalla sekä klassisten kauhukertomusten antologialla.

Yliluonnollisia tapahtumia ja mystiikkaa!

”Uskon, että toisinaan tapahtuu perikoreesi, maailmojen lomittain asettuminen.”

Arthur Machenin (1863–1947) kertomuksissa näkyvä maailma paljastuu mysteerien tyyssijaksi, jossa mikään ei ole silkkaa hengetöntä ja tunnotonta materiaa. Walesilaissyntyinen Machen on yliluonnollisen fiktion moderni klassikko, jonka niin H. P. Lovecraft, Stephen King kuin Guillermo del Toro tunnustavat innoittajakseen.

Mystisiä kertomuksia -kokoelman (Basam Books 2021) tarinat on valikoinut ja suomentanut filosofian tohtori ja kirjallisuudentutkija Hannu Poutiainen, joka on myös kirjoittanut teokseen Machenin tuotantoa ja ajattelua laajasti taustoittavan esipuheen. Tähän teokseen on koottu parhaita osia hänen myöhäistuotannostaan, jossa kaipuu salattuun todellisuuteen jalostuu kummiksi käänteiksi, hätkähdyttäviksi havainnoiksi ja viipyileviksi tunnelmiksi.





Antologia klassisia kauhukertomuksia!

Klassisia kauhukertomuksia (Basam Books 2021) on kokoelma aiemmin suomentamattomia tarinoita, jotka kuhisevat yliluonnollisia ja kammottavia vieraita: eloon herääviä kuolleita, aavemaisia ilmestyksiä, paholaismaisia hirviöitä – unohtamatta tietenkään muuta klassisen kauhukirjallisuuden kuvastoa.



Kokoelman ehdoton helmi on Middlemarchin ja Daniel Derondan kirjoittajan George Eliotin ainoa hairahdus kauhukirjallisuuden puolelle: niminovelli ”Kohotettu huntu”.

”Tällaistako on elää uudelleen – herätä jano kurkkua polttaen, lausumattomat kiroukset huulilla odottaen, lihakset jännittyen valmiina suorittamaan keskeneräisiä syntejä?”

Antologian muita kirjoittajia ovat Ambrose Bierce, Jerome K. Jerome, Mary Elizabeth Braddon, Barry Pain, J.Y. Akerman ja E. F. Benson, jonka novelli ”Mies joka meni liian pitkälle” on romantiikan kauhutarinoiden klassikko. Novelliantologian on toimittanut ja suomentanut Jussi Tuomas Kivi.