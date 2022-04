Basam Booksin syksyn 2022 katalogi on julkaistu!

Tietokirjallisuus

Syksyn tietokirjoissa pohditaan niin onnellisuutta, mindfulnessia kuin myös työelämää eri näkökulmista. Minna Marsh ohjaa pois vertailukulttuurista kohti tyyneyttä kirjassansa Kaikkea et voi saada – mutta tärkeimmät voit. Psykologian dosentti, filosofian tohtori ja psykedeelitutkija Jussi Jylkän kirjassa Tietoisuus ja tieteellinen maailmankuva paneudutaan tietoisuuden, tieteellisten teorioiden ja maailman väliseen kuiluun. Professori Tarmo Kunnas pureutuu tarkkaavaisesti ja yksityiskohtaisesti filosofi Friedrich Nietzschen ajatteluun kirjassaan Nietzsche ajattelijana – Aamuruskosta epäjumalten hämärään. Edesmenneen tietokirjailijan ja kulttuuripersoonan Kari Kosmoksen Mielen aika – Psykedeelisen kulttuurin historia ja visio kuvaa psykedeelien käyttötraditioita eri kulttuureissa. Psykologian emeritusprofessori Markku Ojasen Miksi? Onnellisuusprofessori pohtii suuria kysymyksiä -kirjasarjan toisessa osassa tarkastellaan geenien ja ympäristön vaikutusta ihmisten käytökseen. Seksuaalikasvattaja, kulttuurituottaja ja ihmisoikeusaktivisti Terhi Suokkaan Kyllähän mä tiedän miltä huora näyttää – Seksityön todellisuutta Suomessa -kirjassa käsitellään laajasti tämän päivän suomalaisen seksityön ilmenemismuotoja ja ominaispiirteitä. Ulla Särkikankaan (FT) ja Riikka Seppälän (BBA) Nähkää meidät! Miten vastata erityisperheiden hätähuutoon? kuvaa erityislasten perheiden arkea sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden merkitystä osana perheiden elämää.

Klassikot

Klassikosarjassa tietokirjallisuuden klassikkoja edustavat W. H. Mallockin konservatismin klassikkoteos Aristokratia ja evoluutio (suom. Anssi Halmesvirta) sekä Pierre Martin de la Martinièren matkakuvaus Seikkailu Jäämerellä (suom. Osmo Pekonen).

Kaunokirjallisuuden puolella julkaistavia klassikkoja taas ovat Samuel Johnsonin terävä-älyinen ja elämänviisautta pulppuava Rasselas (The History of Rasselas, Prince of Abissinia, suom. Antti Nuutila), Henry David Thoreaun moniulotteinen esikoisteos Viikko virran vietävänä (A Week on the Concord and Merrimack Rivers, suom. Antti Immonen), Thomas Hardyn läpimurtoteos Kaukana maailman melskeestä (Far from the Madding Crowd, suom. Antti Immonen), Arthur Machenin tiivistunnelmainen kertomus Sirpale elämää (A Fragment of Life, suom. Hannu Poutiainen) sekä Edith Whartonin psykologinen ihmissuhdedraama Kielletyt tunteet (The Reef, suom. Antti Immonen)

Kaunokirjallisuus

Pamela Mandartin Balladi merestä on viiltävän kaunis kertomus Kotkan saaristosta ja sota-ajan ihmisistä. Silta näkymättömään on Maria Taarin Lumous-sarjan toinen osa, jonka pääosassa on Lontoossa asuva näkijä, Laura. Emmi Mustaniemen esikoisteos Pahuuden siemen kertoo sotureiden, kuninkaiden ja maagien hallitsemasta rinnakkaismaailmasta. Marikki Piirtolan dekkarisarja Sylva Harmajan tutkimukset saa jatkoa sarjan kolmannen osan, Pahat enkelit, myötä.

Puhuttava runo -sarja

Jarno Pelonrannan toinen runokokoelma Taivaan kalligrafia sukeltaa pelottomasti peilikirkkaiden vesien syviin päihin, sinen kuulaisiin sävyihin, kahden ihmisen kokoiseen maailmaan. Wilma-Emilia Kuosan Häkkiooppera on runomuotoinen hauras rakkaustarina vieraan maan byrokratian hampaissa. Palkitun runoilijan ja suomentajan Caj Westerbergin runokokoelma ENNEN ja JÄLKEEN käsittelee luontoa läheltä ja kaukaa sekä rakkautta ja surua. Mielleyhtymät ja vapaa liikehdintä ovat keskeisessä osassa kokoelman rakentumista.

Lisää tietoa näistä sekä muista syksyn kirjoista löytyy katalogistamme, joka on julkaistu Issuu-palvelussa (linkki alla).