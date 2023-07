Battery Remix 22 ReDrop – suosikkijuoman paluu

Sinebrychoffin kestävän kehityksen raportti 2022: Onnistuimme edelleen vähentämään panimon veden ja energian kulutusta 9.5.2023 08:20:08 EEST | Tiedote

Sinebrychoffin järjestyksessään 14. kestävän kehityksen katsaus on julkaistu. Vuodesta 2017 lähtien raportointi on noudattanut Carlsberg-konsernin kestävän kehityksen ohjelman rakennetta. Syksyllä 2022 konserni lanseerasi uuden Together Towards ZERO and Beyond -ohjelman. Entisen neljän sijaan ohjelmassa on nyt kuusi pääteemaa: hiilidioksidipäästöt panimoilla ja arvoketjussa, vesi, maanviljely, pakkaukset, vastuullinen juominen sekä työturvallisuus.