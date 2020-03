Bazarin syksyn 2020 kirjoja esittelevä uutuusluettelo on ilmestynyt

Bazar Kustannus Oy:n kirjasyksy on tänä vuonna muhkeampi kuin koskaan aiemmin. Ensi syksyn kirjatarjontaa värittävät muun muassa runsas uutuusdekkareiden lista sekä kotimaisen tietokirjallisuuden vahva osuus. Dekkaristi ja tietokirjailija Christian Rönnbacka palaa takaisin Bazarille, alkuperäiseen kustantamoonsa, ja häneltä ilmestyy kaksi uutta kirjaa. Syksyn kiinnostavimpiin tietokirjoihin lukeutuvat Yuval Noah Hararin huippusuosittuun Sapiens-kirjaan perustuva sarjakuvateos sekä Grigori Rodtšenkovin Venäjän salaisesta dopingohjelmasta kertova paljastuskirja Voitto tai kuolema.

Kotimainen kaunokirjallisuus

Karoliina Niskasen esikoisromaani Tilhi on hurja ja herkkä kertomus sijaiskotilapsuudesta, mutta myös äitiyden haasteista sekä hylätyiksi tulleista ja rakkaudettomuuden runtelemista ihmisistä. Tero Liukkosen romaani Ilman sitoumuksia on lempeän satiirin ryydittämä tarina sopimattomasta seurustelusuhteesta nurkkakuntaisessa pikkukaupungissa. Elina Kilkun Mahdoton elämä jatkaa freelancerina työskentelevän Alinan tarinaa, joka alkoi romaanissa Täydellinen näytelmä. Uuden sukupolven sotakirjailijana paikkansa lunastaneen Kristian Kososen neljäs sotaromaani Viipurin menetys kertoo tapahtumista kesällä 1944.

Syksyn kotimaisissa dekkareissa keskiössä ovat kolme erilaista poliisia. Lappiin sijoittuva Ruska on kahdeksas osa Christian Rönnbackan menestynyttä Antti Hautalehto -sarjaa, Kale Puonnin esikoisromaani Manni aloittaa uuden, Helsingin huumepoliisin toimintaan keskittyvän dekkarisarjan ja Max Mannerin Kipuraja jatkaa turkulaispoliisi Harri Hirvikalliosta kertovaa sarjaa, jonka tapahtumat sijoittuvat Keski-Eurooppaan.

Käännetty kaunokirjallisuus

Suomalaislukijoiden rakastaman Lucinda Rileyn menestyssarja Seitsemän sisarta jatkuu syyskuussa kuudennella osalla Auringon sisar. Kirjallaan Kadonneiden tavaroiden vartija lukijoita ihastuttaneelta brittikirjailija Ruth Hoganilta ilmestyy romaani Lauluja variksille ja Cecilia Samartinilta Kolibri, joka sijoittuu Los Angelesiin.

Syksyn katalogissa on mukana myös monia kirjailijoita, joilta ei ole aiemmin suomennettu tuotantoa. Ruotsin menestyneimpiin kirjailijoihin kuuluvan Åsa Hellbergin Hotelli Flanagans aloittaa lontoolaisesta loistohotellista kertovan sarjan. Useita bestsellereiltä kirjoittaneen Jill Mansellin heinäkuussa ilmestyvä Kaikki alkoi salaisuudesta on rentoa lomalukemista parhaimmillaan. Muita uusia tuttavuuksia ovat brittikirjailija Beth Morrey ihmissuhderomaanillaan Missy Carmichaelin rakkaustarina, kanadalaissyntyinen Lori Lansens kirjallaan Pitkä tie kotiin ja amerikkalainen Jennifer McMahon kummitustarinallaan Talven lapset.

Jännityskirjallisuuden ystäviä hemmotellaan niin uusien kuin tuttujenkin dekkaristien kirjoilla: syksyllä ilmestyvät Marie Bengtsin Murha muotinäytöksessä, Louise Pennyn neljäs Three Pines -dekkari Kiveen hakattu kuolema, ruotsalaiskaksikko Mohlin & Nyströmin Viimeinen elämä, joka aloittaa ruotsalais-amerikkalaisesta FBI-agentista kertovan sarjan, sekä norjalaisen Helene Floodin piinaava psykologinen trilleri Terapeutti.

Syksyllä ilmestyvät myös lahjakirjat Paulo Coelhon rakastetuista romaaneista Pyhiinvaellus ja Veronika päättää kuolla sekä Bernard Cornwellin maineikkaan Uhtred-sarjan 12.osa, Kuninkaiden miekka.

Kotimainen tietokirjallisuus

Keväällä Jäähyväiset uskonnolle -kirjan julkaissut filosofi Timo Airaksinen tarkastelee ikääntyvien hoidon etiikkaa kirjassaan Hyvinvointivaltion hylkäämät. Jenny Rostainin Jääkylmä jatkaa aivovamman saaneen entisen jääkiekkoilijan Tommi Kovasen tarinaa siitä, mihin se kirjassa Kuolemanlaakso jäi. Maiju Markkasen ja Tero Tiittasen Miten täältä pääsee pois? kokoaa hauskimmat ja hirveimmät treffikokemukset vertaistueksi entisille ja nykyisille sinkuille.

Suomalaista musiikkihistoriaa perkaavat Vesa Kontiaisen tuhti tietopaketti Hurriganes Albumit 1973–1988 ja Mikael Huhtamäen Scream for me Finland!, joka on kattava historiikki metallimusiikin rantautumisesta Suomeen 1980-luvulla.

Matkailun ja historian ystäville lukuelämyksiä tarjoavat Christian Rönnbackan ja Lars Candolinin Riskiretki, joka kertoo kaksikon huikeista venereissuista pitkin vanhoja historiallisia reittejä halki Länsi-Suomen, sekä Lasse Eerolan Viipuri-opas suomalaisille, joka esittelee 50 kiinnostavaa kohdetta suomalaismatkailijoille monin tavoin tutusta kaupungista.

Muita syksyn kotimaisia tietokirjoja ovat Sami Lotilan Tallinnan terminaattori, joka kertoo suomalaisen kehonrakennuksen maailmanmestari Olev Annuksen tarinan, Kalle Isokallion populismin politiikkaa ruotiva Arkadianmäen aapinen ja Vesa Kontiaisen pokkarina ilmestyvä Sporttivisa, joka sisältää kaikkiaan 1300 urheiluaiheista kysymystä vastauksineen.



Käännetty tietokirjallisuus

Moskovan antidoping-laboratorion johtaja Grigori Rodtšenkov paljastaa yksityiskohtia Venäjän salaisesta dopingohjelmasta kirjassaan Voitto tai kuolema, joka julkaistaan maailmanlaajuisesti heinäkuussa. Hollantilaisen Roxane van Iperenin Auschwitzin sisaret on tietokirja juutalaissiskoista, jotka pelastivat kymmeniä ihmisiä toisen maailmansodan aikana. Sapiens-ilmiö jatkuu sarjakuvan muodossa, kun syyskuussa ilmestyy Yuval Noah Hararin ja David Vandermeulenin käsikirjoittama Sapiens – Kognitiivinen vallankumous. Kirjan kuvitus on tunnetun ranskalaispiirtäjän Daniel Casanaven kynästä.

Syksyn suomennettuihin tietokirjoihin kuuluvat myös Korkki kiinni!, joka on Stumppaa tähän! -menestyskirjan kirjoittaneen Allen Carrin opas alkoholiriippuvuuden hallintaan, Gareth Mooren pulmakirja Mainion Sherlock Holmesin uudet aivopähkinät ja Paulo Coelhon mietelauseita sisältävä Kohtaamisia-kalenteri vuodelle 2021.

Tutustu syksyn 2020 uutuusluetteloon täällä.