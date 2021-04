BE Groupin ensimmäisen neljänneksen tulos 2021

Jaa

Vuoden 2021 ensimmäinen neljännes:

BE Group -konsernin liikevaihto oli 1 100 miljoonaa Ruotsin kruunua (1 118).

Kertaluontoisista eristä sekä varastovoitoista ja -tappioista puhdistettu operatiivinen liiketulos (uEBIT) kasvoi 68 miljoonaan kruunuun (42).

Varastovoitot olivat 18 miljoonaa kruunua (−11) ja vertailtavuuteen vaikuttavat erät 0 miljoonaa kruunua (−35).

Liiketulos kasvoi 86 miljoonaan kruunuun (−4).

Tulos verojen jälkeen nousi 63 miljoonaan kruunuun (−23).

Liiketoiminnan kassavirta oli 60 miljoonaa kruunua (93).

Osakekohtainen tulos nousi 4,88 kruunuun (−1,75.)

Konsernijohtaja kommentoi:

BE Groupille neljännes oli tulokseltaan paras yli kymmeneen vuoteen. Edellisenä vuonna BE Group osoitti, että taantumissa mahdollinen pudotus ei enää ole yhtä jyrkkä kuin aiemmin. Ensimmäisen neljänneksen aikana yhtiö näytti selvästi kykynsä aiempaa suotuisempien markkinaolosuhteiden aikana.

Myynti vuoden ensimmäisellä neljänneksellä oli samalla tasolla edellisvuoden vastaavan neljänneksen kanssa, mutta puhdistettu operatiivinen tulos parani huomattavasti 68 miljoonaan kruunuun (42). Tämä on kohonneiden katteiden ja alentuneiden kulujen ansiota.

Teräksen hintojen kohoaminen neljänneksen aikana tuotti 18 miljoonan kruunun varastovoiton, kun vastaavalla jaksolla viime vuonna varastot aiheuttivat −11 miljoonan kruunun tappion. Liiketulos oli 86 miljoonaa kruunua (−4). On kuitenkin otettava huomioon, että vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä liiketuloksessa näkyivät −35 miljoonan kruunun suuruiset vertailtavuuteen vaikuttavat erät varastoinnin ja tuotannon keskittämisestä Norrköpingiin sekä Malmön-varaston sulkemisesta.

Elpyminen jatkuu

Markkina elpyy edelleen vähitellen. Materiaalihinnat nousivat nopeasti ja huomattavasti vuoden 2020 lopulla ja ovat jatkaneet nousuaan neljänneksen aikana. Päämarkkinoillamme elpyminen on ilmeistä sekä rakennusalalla että valmistavassa teollisuudessa. Toivomme pandemian lähestyvän loppuaan, mutta on edelleen epävarmaa, miten se vaikuttaa vuoteen 2021.

Teräksen hinnan kehittyminen

Teräksen hinnan pysyttyä pitkään melko alhaalla monet pitävät hintaa nyt korkeana, mutta teräksen tuottajat todennäköisesti kuvailisivat nykyhintoja pitkällä aikavälillä järkevinä.

Autoalaan liittyvien tuotteiden eurooppalaisten toimittajien kapasiteetti on varattu täysin kolmanteen neljännekseen asti, ja mahdollisuus tuoda terästä Eurooppaan on rajallinen, sillä Euroopan ulkopuolella kysyntä on suurempaa ja hinnat korkeammalla. Tämä nostaa teräksen hintoja toisella neljänneksellä ja mahdollisesti myös kolmannella neljänneksellä. Tämä on tietysti sillä ehdolla, että autoteollisuus käyttää allokaatioitaan.

BE Group seuraa markkinoiden kehittymistä tarkasti ja tekee jatkuvasti muutoksia tilanteen mukaan.

Näkymät

Vakaan ja pitkällä aikavälillä kannattavan yhtiön rakentaminen on jatkuvaa työtä, ja on tärkeää, ettemme hyvinä aikoina herpaannu lepäämään laakereillamme. Useiden vuosien kitsastelun ja rakennemuutosten jälkeen mukavuudenhalu ei onneksi ole osa yhtiön perimää. Nyt keskitymme pieniin, toistuviin parannuksiin kaikissa yhtiön osissa. Päätavoitteena on parantaa kokemusta, jonka asiakkaamme saavat toimiessaan kanssamme. Tämä merkitsee panostusta muun muassa asiantuntemukseen, toimitusten tarkkuuteen, tarjoomaan ja saatavuuteen. Työnimenä on yksinkertaisesti asiakaskokemus.

Peter Andersson, konsernijohtaja

Lisätietoja:

Peter Andersson, konsernijohtaja

puh. +46 706 53 7655, peter.andersson@begroup.com

Christoffer Franzén, talousjohtaja

puh. +46 705 46 90 05, christoffer.franzen@begroup.com