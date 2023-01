BE Groupin neljännen neljänneksen tulos 2022

BE Groupin kolmannen neljänneksen tulos 2022 19.10.2022 16:25:08 EEST | Tiedote

BE Group -konsernin liikevaihto kasvoi 10 prosenttia 1 514 miljoonaan Ruotsin kruunuun (1 375). Kertaluontoisista eristä sekä varastovoitoista ja -tappioista puhdistettu operatiivinen liiketulos (uEBIT) oli 67miljoonaa kruunua (193). Liiketulos oli 40 miljoonaa kruunua (219). Tähän sisältyi varastotappiota −27 miljoonaa kruunua (26). Tulos verojen jälkeen oli 26 miljoonaa kruunua (175). Liiketoiminnan kassavirta oli −183 miljoonaa kruunua (6). Osakekohtainen tulos oli 2,05 kruunua (13,49). Lecor Stålteknik siirtyi uudelle omistajalle heinäkuun 1. päivänä. Goodtech Solutions Manufacturing AB:n omistus siirtyi BE Groupille syyskuun 1. päivänä. Konsernijohtaja kommentoi: Vallitseva liiketoimintaympäristö on vähentänyt kysyntää kolmannella vuosineljänneksellä. Se on johtanut myös teräksen hintojen laskuun, mikä puolestaan painoi katetta. BE Groupille tämä on merkinnyt liiketuloksen laskua. Liikevaihto kasvoi kuitenkin 10 prosenttia 1 514 miljoonaan kruunuun (1 375) edellisvuoteen verrattun