BearIT Oy ja Osaamisbotti Oy: Digitaalinen palvelu avuksi työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmaan

Ohjelmistoyritys BearIT Oy kasvaa - Petri Salosta asiakkuus- ja myyntijohtaja 6.3.2019 16:03:29 EET | Tiedote

Petri Salo aloittaa BearIT Oy:n asiakkuus- ja myyntijohtajana maaliskuun alusta 2019 alkaen. Salon vastuulle yrityksessä kuuluvat myynnin ja asiakkuuksien kehittäminen sekä uusien liiketoiminta-alueiden tunnistaminen. Aiemmin Salo on työskennellyt myynti- ja johtotehtävissä ICT-alalla mm. MPY Palveluilla, CGI:llä, Solitalla ja Solteqilla. - Petri on meille arvomaailmaltaan ja tyyppinä sopiva. Hänellä on vahva kokemus jo valmiiksi alalta ja osaamista BI-puolelta, BearIT Oy:n toimitusjohtaja Teemu Karhu toteaa. - Hienoa päästä osaksi BearIT Oy:tä ja vauhdittamaan yrityksen kasvua, Petri Salo kertoo.