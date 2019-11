BearIT Oy voittajaksi Pohjois-Savon ELY-keskuksen haastekilpailussa – digitaalisuudella joustavuutta työllistymisen palveluihin

Pohjois-Savon ELY-keskus toteutti avoimen haastekilpailun, jolla etsitään ratkaisuja yritysten rekrytointiongelmiin. Kilpailun tavoitteena on löytää innovatiivisia ja vaikuttavia palveluja, joilla ratkaistaan työvoiman saatavuushaasteita ja yritysten rekrytointiongelmia koko Pohjois-Savon alueella. Haastekilpailussa on valittu voittajat alle 200 000 euron ja yli 200 000 euron ratkaisukategorioille. Kilpailussa oli jaossa palkintorahaa yhteensä kaksi miljoonaa euroa.

Ohjelmistoyritys BearIT Oy on valittu voittajaksi Pohjois-Savon ELY-keskuksen toteuttamassa haastekilpailussa yli 200 000 euron ratkaisukategoriassa. BearIT Oy:n kehittämä ratkaisu on digitaalinen valmennusalusta, jonka kautta työnhakijat saavat “yhden luukun” periaatteella yksilöllisiin tarpeisiinsa vastaavia työllistymistä edistäviä palveluja. Alustaan voidaan jatkossa integroida muita palveluja ja toimintoja ja siten laajentaa palveluvalikoimaa.

Digitaalinen valmennusalusta tarjoaa työnhakijalle työkaluja oman osaamisen ammatilliseen kartoittamiseen ja työllistymistä edistävien palvelujen käyttöön ajasta ja paikasta riippumatta. Alustasta hyötyvät myös yritykset, jotka voivat palvelun kautta löytää omiin osaamis- ja rekrytointitarpeisiinsa täsmääviä työnhakijoita. Digitaalisuus mahdollistaa joustavammat ja kohdennetummat palvelut niin työnhakijoille kuin yrityksille, ja palvelun tavoitteena on saada aikaan merkittäviä vaikutuksia alueen työllisyyteen.

BearIT Oy on Tampereella ja Helsingissä toimiva lähes 30 henkilöä työllistävä ohjelmistoyritys, joka toteuttaa pilvi- ja web-kehitysprojekteja asiakkailleen sekä valmentaa IT-alan osaajia. Lisäksi yritys on oman toimintansa kautta auttanut jo yli sata työtöntä takaisin työelämään ja luonut työllisyyspalveluiden verkoston, jonka tavoitteena on uudistaa valtakunnallisesti työllistymisen palveluvalikoima. Yritys on perustettu vuonna 2013, ja sen liikevaihto vuonna 2018 oli 1,8 miljoonaa euroa. BearIT Oy:n toimitusjohtajana toimii perustaja Teemu Karhu.