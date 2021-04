Berg, Mäkynen & Strand: Akkuinvestointi on yhteistyön voimannäyte

Jaa

Kansanedustajat Kim Berg, Matias Mäkynen ja Joakim Strand iloitsevat brittiläisen Johnson Mattheyn ja Vaasan kaupungin sopimasta suunnitteluvarauksesta akkumateriaalitehtaalle Vaasaan. Seudun pitkään jatkunut vahva yhteistyö ja yhteinen sitoutuminen alueen elinkeinopolitiikkaan kantaa hedelmää.

- Vaasan seudun toimijat kaupungista oppilaitoksiin, maakuntaliittoon ja yrityksiin ovat vuosien varrella näyttäneet esimerkkiä siitä, miten yhteen hiileen puhaltamalla saadaan aikaan kansainvälisesti erittäin kilpailukykyinen toimintaympäristö. Nyt kyseessä olevan globaalisti merkittävän hankkeen yhteydessä on syytä kiittää eritysesti kaupunginjohtaja Tomas Häyryä, joka on tehnyt merkittävää työtä uuden elinkeinopolitiikan luomiseksi Suomessa, sanoo kansanedustaja ja Vaasan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Joakim Strand.

Suomen Malmijalostus Oy on tehnyt pitkäjänteistä työtä ulkomaisten investointien houkuttelemiseksi suomalaiseen akkuarvoketjuun. Tämä työ tuottaa nyt tulosta.

- Hienoa, että Suomi osoittaa kiinnostavuutensa akkuklusterin toimintaympäristönä. Teolliset investoinnit luovat uskoa siihen, että koronan jälkeen edessä on vihreän siirtymän kasvukausi. On tiedossa, että investoinneista käydään kovaa kilpailua, ja Euroopassa moni maa haluaa olla kohde uusien akkumateriaalien valmistuksessa. Brittiläisen Johnson Mattheyn päätös valita Suomi ja Vaasa on onnistuminen meille kaikille, myös hallitukselle, jossa Suomen Malmijalostus Oy on työministeri Haataisen johdolla jatkuvasti houkutellut uusia investointeja elinkeinoministeri Lintilän tukemana, sanoo kansanedustaja ja Pohjanmaan maakuntavaltuuston puheenjohtaja Matias Mäkynen.

Akkualan investoinnit tukevat Vaasan seudun energiaklusterin kehittymistä Pohjoismaiden suurimpana energiateknologiaklusterina. Kyse on yhdestä uudesta palasta osana laajaa verkostoa, joka on erinomainen esimerkki uusien toimialojen syntymisestä Suomessa.

- Kyse on nimenomaan yhteistyön ja vahvan yhteisen uskon voimannäytöstä. Tämänkin ratkaisun taustalla on pitkäjänteinen tutkimus- ja kehitystyö Suomessa ja tästä syntyvät edut teollisille toimijoille. T&K, innovaatiot ja tuotanto syntyvät arvoketjussa eikä niitä voi liiaksi erottaa toisistaan. Nyt tästä Vaasan seudun yritysten ja julkisen sektorin toimijoiden yhteistyöstä hyötyy koko Suomi, sanoo kansanedustaja Kim Berg.

- Akkumateriaalitehdas on merkittävä askel Vaasan seudun kehittämisessä. Se on osa työtä alueen toimintaympäristön kehittämiseksi kuten mm. keskussairaalan, korkeakoulujen, sataman tai seudun tieverkon kansallisen aseman parantaminen ja satsaukset Merenkurkun laivaliikenteeseen. Yhteistyö seuraavien askelten aikaansaamiseksi jatkuu, kansanedustajat päättävät.