Berg, Mäkynen & Strand: Batteriinvesteringen ett resultat av starkt samarbete

SDP:n Mäkisalo-Ropponen: Korona on korostanut kulttuurin merkitystä yhteiskunnassa 18.4.2021 12:27:54 EEST | Tiedote

Kulttuuri- ja taidealan toimintaedellytyksille korona on ollut melkoinen isku. Suuri osa alasta on parhaillaankin suljettuna. Samaan aikaan kulttuurialalla on huolenaiheena kulttuuribudjettiin suunnitellut leikkaukset Veikkauksen tuottojen laskun takia. Ala tarvitsee edelleen myös suoria koronatukia selviytyäkseen pahimman yli. Kulttuurin merkitys on syytä huomioida kehysriihessä.