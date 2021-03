Bergstan risteyssilta lähellä Porvoota peruskorjataan, työ vaikuttaa paikallistien 1601 (Vt 7) liikenteeseen

Kevään tulvahuippu Uudellamaalla lähipäivinä – tulvat jäämässä pääosin keskimääräistä pienemmiksi 29.3.2021 12:56:21 EEST | Tiedote

Uudenmaan vesistöissä virtaamat ja vedenkorkeudet kääntyivät nousuun viime viikon puolivälin paikkeilla. Viikonlopun aikana tulvanousu tasaantui. Vedenpinnat ovat kuitenkin paikoin nousseet tulvarajojen yläpuolelle mm. Vantaanjoella. Säännöllisesti tulvivia alavimpia ranta-alueita on jonkin verran jäänyt veden alle. Maaliskuun alkupuolella lumen vesiarvo Uudellamaalla oli vielä selvästi keskimääräistä suurempi. Sulanta on kuitenkin jakautunut useampaan vaiheeseen, mikä on tasannut tulvaa tehokkaasti. Lähipäivinä lämpötilat nousevat jonkin verran, erityisesti tiistaista on tulossa lämmin päivä. Jokivesistöjen tulvahuippua odotellaankin pääosin keskiviikolle. Loppuviikosta ilma viilenee ja erityisesti yöpakkasten vaikutuksesta valumat kääntyvät laskuun. Tällä hetkellä Vantaanjoen virtaama Vantaankoskella on n. 55 m3/s, kun keskimääräinen tulvavirtaama on 89 m3/s. Ennusteen mukaan virtaama nousee vielä n. 10 m3/s. Porvoonjoella Vakkolassa virtaama on 40 m3/s ja nousee arviolta vielä parik