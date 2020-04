Beslutsmeddelande: Svenska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning sammanträdde på distans i kväll 21.4.2020

Koronavirustartuntoja Helsingin päiväkodeissa 21.4.2020 17:18:19 EEST | Tiedote

Helsingin kaupungin 18 päiväkodissa on tähän mennessä 24:llä eri henkilöstöryhmiin kuuluvalla työntekijällä todettu koronatartunta. Tiedossa on myös, että kahdella päiväkodissa olleella lapsella on todettu koronatartunta.