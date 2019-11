Beyond Growth -konferenssi: ”Hyvinvointi ja kestävyys nostettava kaiken päätöksenteon keskiöön”

Ekologisesti ja sosiaalisesti kestävä talousjärjestelmä on mahdollinen ja uudistuksilla on kiire, muistuttavat Helsinkiin 28.–29.10. Beyond Growth -konferenssiin kokoontuneet asiantuntijat. Talouskasvun tavoittelun sijasta on keskityttävä ihmisten hyvinvoinnin ja ympäristön kantokyvyn turvaamiseen.

Kansainvälinen Beyond Growth – Indicators and Politics for People and Planet -konferenssi kokosi Helsinkiin tutkijoita, päättäjiä sekä yritysten ja kansalaisjärjestöjen edustajia. Tapahtumassa keskusteltiin erityisesti sitä, millaisen tiedon ja indikaattoreiden tulisi ohjata yhteiskunnallista päätöksentekoa EU:ssa sekä kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

”Kaikkia konferenssin osallistujia yhdisti näkemys siitä, että bruttokansantuotteena mitattava talouskasvu on riittämätön ja usein harhaanjohtava edistyksen mittari. Tärkeä askel kohti kestävämpää talousjärjestelmää on kasvattaa erilaisten sosiaalisten ja ympäristöindikaattoreiden roolia päätöksenteossa”, kertoo Fingon kestävän talouden asiantuntija Elina Mikola.

21 konkreettista suositusta ekologiseen ja sosiaaliseen kestävyyteen

Konferenssin pääteemoja olivat eriarvoisuuden vähentäminen, ympäristön kantokyvyn turvaaminen, yritysten ihmisoikeusvastuu, reilu siirtymä vähähiiliseen kiertotalouteen sekä EU:n politiikkojen vaikutus kehittyvissä maissa.

Osallistujat laativat työpajatyöskentelyissä pääteemoihin liittyviä suosituksia, kuinka EU:n ja sen jäsenmaiden tulisi edistää ekologista ja sosiaalista kestävyyttä. Pääviesti kuului, että hyvinvoinnin ja ympäristön kestävyyden tulee ohjata kaikkea EU:n ja sen jäsenmaiden päätöksentekoa.

Konkreettisina toimenpidesuosituksina esitettiin muun muassa vaatimusta siitä, että EU:n jäsenvaltioiden tulee asettaa konkreettinen yläraja raaka-ainejalanjäljelle asukasta kohden sekä perustettava ympäristöverotuksella rahoitettava rahasto, jolla tuetaan ihmisiä, alueita ja teollisuudenaloja, joihin ilmastonmuutos vaikuttaa. Myös Euroopan talouden ohjausjaksoa tulisi uudistaa tavalla, joka asettaisi etusijalle hyvinvoinnin ja ekosysteemien kantokyvyn.

Keskeinen viesti oli myös, että hyvinvointia ja kestävyyttä vaaliva talous on rakennettava kansalaisia kuunnellen.

”Ihmiset kokevat talouskasvun ympärillä pyörivän yhteiskunnallisen keskustelun vieraannuttavana, ja se syö koko demokratian legitimiteettiä. Hyvinvoinnin nostaminen vahvemmin päätöksenteon keskiöön toisi politiikan myös lähemmäksi ihmisiä”, Elina Mikola sanoo.

”On hienoa, että Suomi on kiinnittänyt huomiota hyvinvoinnin merkitykseen ja painottanut vahvasti sen merkitystä talouskasvun rinnalla. Tämä noteerattiin jo viime viikolla EU:n sosiaali- ja terveysministerien kokouksessa. Tavoitteemme on, että Beoynd Growth -konferenssin tuloksia hyödynnetään myös Eurooppa-ministerien joulukuun kokouksessa, jossa päätetään suuntaviivat kestävän kehityksen Agenda 2030:n edistämiseksi EU:ssa”, Fingon vaikuttamistyön johtaja Rilli Lappalainen kertoo.

Beyond Growth -konferenssi oli Fingon päätapahtuma Suomen EU-puheenjohtajuuskauden aikana. Tapahtuma järjestettiin yhteistyössä Kestävän kehityksen toimikunnan sekä useiden temaattisten kumppaneiden kanssa.

Lue Beyond Growth -konferenssin suositukset (PDF) kokonaisuudessaan Fingon verkkosivuilta.



This event was organised with the financial support of the European Union.