Bike & Boat vie Teiskoon

Pirkanmaalla panostetaan sähköautomatkailuun 29.6.2023 10:15:30 EEST | Tiedote

Tampereella ja Pirkanmaalla heinäkuussa käynnistyvän E-Car Adventures -palvelukokeilun ideana on rakentaa sähköautonvuokraukseen perustuva uusi matkailupalvelu, joka tuo sähköauton entistä paremmin esiin kestävänä liikkumisratkaisuna niin suomalaisille kuin kansainvälisille vieraille. Sähköautossa yhdistyvät ympäristöystävällisyys ja liikkumisen joustavuus, ja se soveltuu erityisesti kestävään lähi- ja luontomatkailuun. - Liikkumisen hiilijalanjälki on matkailun suurimpia ympäristöhaasteita ja siksi haemme aktiivisesti eri tapoja pienentää sitä ja tarjota samalla entistä parempia matkailuelämyksiä. E-Car Adventuresissa nämä yhdistyvät hienosti, matkailija voi vuokrata sähköauton ja tehdä vaikkapa kansallispuistosafarin Tampereelta, summaa Matti Pollari Visit Tampere Oy:stä Kokeilu on osa Visit Tampereen vetämää Sustainable Tourism Mobility -hanketta ja sen toteutuksen koordinoi Tampereen yliopisto. - Tutkimme kokeilussa E-Car Adventures -palvelun asiakaskokemuksia ja kehitystarpeita er