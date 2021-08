Bio- ja kiertotalouden Kasvupolku®: Lupaavimmat kasvuyritykset ovat Wimao ja Luomoa

Jaa

Tuomariston arviointi- ja valintakriteerit lupaavimpien yritysten valintaan olivat: markkinapotentiaali, tiimi, kasvukyky ja näytöt.

Bio- ja kiertotalouden Kasvupolun kaksi lupaavinta kasvuyritystä ovat lappeenrantalainen Wimao ja savonlinnalainen Luomoa.

Wimao on kansainvälinen muovinkierrätysteknologian tarjoaja. Yrityksen patentoitu teknologia mahdollistaa erilaisten vaikeasti kierrätettävien materiaalien tehokkaan hyödyntämisen uusien tuotteiden valmistamisessa.

Tuomaristo uskoo, että yrityksen kierrätysratkaisussa on globaalia kasvupotentiaalia. Kyseessä on skaalattava konsepti ja tiimillä on kyvykkyyttä viedä se eteenpäin. Tuomaristo arvosti sitä, että toiminta etenee myös käytännön tasolla.

Luomoa on uudenlaisen ja kestävän rakentamisen tuotteita kehittävä yritys. Luomoalta löydät ekologisen ja turvallisen ratkaisun yksittäisestä puhelinkopista kokonaisten tilojen rakentamiseen.

Tuomariston mukaan yrityksen ratkaisu on kiinnostava, potentiaalinen ja ajankohtainen. Liiketoiminta on saatu käyntiin, ja tarjolla on paljon mahdollisuuksia - tarve palvelulle on huutava. Käytettävät materiaalit ovat kestäviä ja kyseessä on todellinen kiertotalousratkaisu. Tuomaristo arvosti aktiivista ja kasvuhaluista tiimiä.

KASVUPOLUN TUOMARISTO JA KUMPPANIT

Bio- ja kiertotalouden Kasvupolun tuomariston kokoonpano:

Perttu Koskinen , Neste

, Neste Reetta Strengell , Kemira

, Kemira Tiina Malin , Kuusakoski

, Kuusakoski Alina Ruonala-Lindgren , VTT

, VTT Tiina Mikkola , Alva

, Alva Riina Rantsi , GRK Infra

, GRK Infra Tommi Äijälä , Innovestor

, Innovestor Stepan Tirkkonen, BusinessKuopio

Yrittäjille maksuttoman sparrauksen mahdollistavat Kasvu Openin valtakunnalliset kumppanit yhdessä Bio- ja kiertotalouden Kasvupolku®-kumppaneiden kanssa.

Bio- ja kiertotalouden Kasvupolku®-kumppanit ovat:

Alva

Business Kuopio

GRK Infra

Innovestor

Kemira

Kuusakoski

Neste

Uusiouutiset

VTT

Kasvu Openin valtakunnalliset kumppanit ovat Nordea, Business Jyväskylä, DNA, Keski-Suomen liitto, KPMG, Varma, AWS, Kauppakamari ja Technopolis.

KOHTI KASVU OPEN KARNEVAALIA 2021

Kasvupolkujen lupaavimmat yritykset etenevät automaattisesti Kasvu Open 2021 TOP 60 -finalistijoukkoon. Finalistit saavat kolmannen sparrauspäivän syksyllä 2021.

Kasvuyritystapahtuma Kasvu Open Karnevaalissa 27.-28.10.2021 finalistijoukosta valittu TOP 10 kisaa Vuoden kasvuyritys -tittelistä. TOP 10- ja voittajavalinnat tekee Kasvu Openin valtakunnallinen tuomaristo.

LISÄTIEDOT

Lassi Starck

lassi.starck@kasvuopen.fi

040 052 8408