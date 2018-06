Biohajoava festarilautanen, sellutehtaan hukkalämpöä hyödyntävä kasvihuone ja muunneltavuuden mahdollistava lattiaelementti – löytyykö tästä joukosta seuraava metsäteollisuuden innovaatio?

Metsäteollisuuden innovaatiokilpailun kärkikolmikko vastaa monialaisesti globaaleihin megatrendeihin. Tuomaristo uskoo opiskelijoiden tekemien innovaatioiden kaupalliseen potentiaaliin.

Metsäteollisuuden Wood U Make It Happen -innovaatiokilpailun tuomaristo on valinnut kolme finalistijoukkuetta. Kilpailun voitosta kisaavat biohajoavan Kaarni-lautasen kehittäneet Eveliina Juuri, Sanna-Liisa Järvelä ja Jinze Dou, sellutehtaan hukkavirtoja hyödyntävän Relaps-ekosysteemin innovoineet Mikko Niemeläinen ja Milla-Mari Vastavuo sekä puisen lattiaelementin kehittäjä Samuli Rinne. Finalistit edustavat Aalto-yliopiston eri kouluja.

Tuomariston mielestä kärkikolmikon innovaatiot vastaavat erinomaisesti metsäalaa koskettaviin globaaleihin megatrendeihin, kuten ympäristöongelmiin ja luonnonvarojen vähenemiseen.

”Töissä on hyödynnetty inspiroivalla tavalla puun eri osista tehtyjä materiaaleja ja viety kiertotalousajattelu seuraavalle tasolle”, kehuu tuomariston puheenjohtaja Maija Itkonen, Nyhtökaurasta tunnetun Gold&Green Foodsin perustaja.

Itkosen mielestä opiskelijoiden tekemissä innovaatioissa on kaupallista potentiaalia.

”Ratkaisuissa on hyödynnetty ennakkoluulotonta ajattelua, mutta samaan aikaan lopputulokset ovat konkreettisia ja käyttötarkoitusta on mietitty pitkälle.”

Innovaatioille ja nuorten osaamiselle on kysyntää

Innovaatiokilpailu on osa Metsäteollisyys ry:n 100-vuotisjuhlavuotta, jonka yhtenä tärkeänä teemana on uusiutuminen ja tulevaisuuteen katsominen.

”Jäsenyrityksemme ovat viime aikoina tehneet upeita avauksia metsäinnovaatioiden parissa. Metsäteollisuus tarvitsee nuoria alalle tulijoita, heidän rohkeita ideoitaan ja uskoa omaan osaamiseen, jotta sama kehitys jatkuu”, muistuttaa Metsäteollisuuden innovaatioasioiden päällikkö Alina Ruonala-Lindgren.

Valitut finalistit ja tuomareiden kommentit:

Kaarni

Innovaation kuvaus: Biohajoava lautanen, joka on valmistettu pajun kaarnasta erotelluista kuiduista

Joukkue: Eveliina Juuri, Sanna-Liisa Järvelä ja Jinze Dou, Aalto-yliopisto

Tuomariston kommentit: ”Uudenlainen materiaali, jossa nähdään monia kiinnostavia käyttömahdollisuuksia. Lisäksi Kaarnin materiaalia on mahdollista valmistaa jo olemassa olevissa tuotantokoneissa, mikä antaa suuren skaalauspotentiaalin.”



Relaps

Innovaation kuvaus: Tehostettua ruoantuotantoa sellutehtaan hukkavirtoja hyödyntämällä

Joukkue: Mikko Niemeläinen ja Milla-Mari Vastavuo, Aalto-yliopisto

Tuomariston kommentit: ”Ekosysteemi-innovaatio, joka lähestyy uudella tavalla ruoantuotantoa ja erityisesti pimeäkasvatusta. Innovatiivinen ratkaisu, joka hyödyntää metsäteollisuuden hukkalämpöä ja mineraaleja sekä uutta teknologiaa, kuten led-valaistusta.”



Wooden floor element

Innovaation kuvaus: Asuntojen muunneltavuuden mahdollistava puuvälipohja

Joukkue: Samuli Rinne, Aalto-yliopisto

Tuomariston kommentit: ”Huolellisesti ja pitkälle mietitty elementti, joka vastaa rakennuskannan uusiutumistarpeeseen ja parantaa tilojen muunneltavuutta. Edistää puun käyttöä rakennusmateriaalina.”

Innovaatiokilpailu osana Metsäteollisuuden 100-vuotisjuhlaa

Metsäteollisuus ry:n ja Puunjalostusinsinöörit ry:n innovaatiokilpailu Wood You Make It Happen on suunnattu yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opiskelijoille. Seitsemän parasta joukkuetta esittelivät töitään kilpailun semifinaalissa PulPaper 2018 -messuilla 31.5. Voittaja julkistetaan joulukuussa Metsäteollisuus ry:n 100-vuotisjuhlassa joulukuussa. Kilpailun parhaat työt palkitaan: ensimmäinen palkinto on 10 000 euroa, toinen 5 000 euroa ja kolmas 3 000 euroa.

www.forestindustries.fi/contest

Lisätietoja:

innovaatioasioiden päällikkö Alina Ruonala-Lindgren, puh. 0400 454 241, twitter @AlinaRuonala

Kilpailijoiden haastattelupyynnöt ja kuvat:

tiedottaja Martta Fredrikson, tiedottaja, puh. 040 687 1686, twitter @marttaf





Suomi on yksi maailman suurimmista sellun, paperin ja kartongin tuottajista sekä Euroopan suurimpia sahatavaran tuottajia.

Metsäteollisuus työllistää suoraan ja välillisesti noin 140 000 suomalaista. Alan kerrannaisvaikutukset ulottuvat laajasti ympäröivään yhteiskuntaan. Suomella on ainutlaatuiset mahdollisuudet nousta biotalouden suunnannäyttäjäksi runsaiden metsävarojensa, kestävän metsätalouden ja koko metsäklusterin eturivin osaamisen ansiosta.

Viestintäkontakti:

Mika Mäkinen, viestintäjohtaja, 050 555 3425



Finland is one of the world's largest producer of pulp, paper and paperboard in addition to being one of Europe's largest producers of sawn timber.

The forest industry directly and indirectly employs approximately 140,000 Finns. The industry's multiplier effects extend broadly into surrounding society.

Finland has a unique opportunity to pioneer the bioeconomy thanks to the abundant forest resources, sustainable forestry practices and the first-rate expertise and competence of the forest cluster as a whole.

Contact in Communications:

Mika Mäkinen, Communications Director, mobile +358 50 555 3425