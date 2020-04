Biopankkisuostumuksen voi antaa nyt sähköisesti OmaTaysissa

Biopankkisuostumuksen voi nyt tehdä suoraan OmaTays-palvelussa. Suostumuksen tekemiseen tarvitaan pankkitunnukset tai mobiilivarmenne. OmaTaysin käyttäjäksi voi kirjautua, vaikka ei olisikaan tällä hetkellä Taysin potilas.

Biopankin ideana on tallettaa veri- ja muita biologisia näytteitä ja luovuttaa niitä tutkimuksen aineistoksi korkeatasoisiin lääketieteellisiin tutkimushankkeisiin.

Koronavirusepidemia on nostanut esille, kuinka tärkeää lääketieteellinen tutkimus on.

–Uusien hoitojen ja diagnostiikan kehittäminen sekä uusien sairauksien kulun ymmärtäminen ovat mahdollisia vain tutkimuksen ja potilasnäytteiden avulla, toteaa Tampereen Biopankin johtaja Johanna Mäkelä.

–Sanomme usein, että biopankkinäyte on lahja tieteelle. Samalla se on myös lahja erilaisista sairauksista kärsiville. Jokainen näyte on tärkeä.

Biopankkisuostumuksen ja -näytteen voi antaa kuka tahansa täysi-ikäinen terveydentilasta riippumatta.

Suostumus nyt, näyte myöhemmin

Biopankkisuostumus löytyy OmaTays-palvelusta, johon kirjaudutaan osoitteessa omatays.fi. Suostumukset ja sopimukset -kohdassa näkyy punainen herätepallo, jos suostumusta ei vielä ole annettu. Jos on jo aikaisemmin antanut suostumuksen, se näkyy OmaTaysissa. Siellä voi myös muuttaa suostumustaan tai perua sen.

Kun suostumus on kirjattu, biopankkiverinäytteen voi antaa Fimlabin Pirkanmaan toimipisteissä. Koronaepidemian aikana ei kannata lähteä erikseen antamaan biopankkiverinäytettä vaan on hyvä odottaa seuraavaa omaan terveydenhoitoon liittyvää laboratoriokäyntiä. Näytteellä ei ole erityinen kiire, sillä laboratorion näytepyyntö ei vanhene.

Jos on antanut biopankkisuostumuksessa luvan siihen, että biopankki voi ottaa yhteyttä lisätietoja tai lisänäytteitä varten, biopankin työntekijät saattavat olla yhteydessä OmaTaysin kautta. Silloinkin voi itse päättää, haluaako osallistua lisätutkimuksiin tai antaa lisätietoja.

Biopankkisuostumuksen voi edelleen täyttää myös paperilla. Suostumuslomake on tulostettavissa osoitteesta: tays.fi/biopankki/kansalaisille. Myös paperisena annettujen suostumusten tiedot siirtyvät OmaTays-palveluun.

Mikä on biopankki?

Biopankkiin kootaan ihmisperäisiä näytteitä tulevaisuuden tutkimustarpeisiin. Biopankkiin kerättyjä näytteitä ja tietoja luovutetaan korkeatasoisiin lääketieteellisiin tutkimuksiin.

Biopankkinäytteen antaminen on aina vapaaehtoista ja se perustuu annettuun suostumukseen. Suostumuksen voi peruuttaa milloin tahansa.

Tampereen Biopankki on osa Pirkanmaan sairaanhoitopiiriä ja se toimii myös Kanta-Hämeen ja Etelä-Pohjanmaan alueilla.

Tampereen Biopankki on osa Pirkanmaan sairaanhoitopiiriä ja se toimii myös Kanta-Hämeen ja Etelä-Pohjanmaan alueilla. www.tays.fi/biopankki

Mikä on OmaTays?