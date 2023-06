Biopohjaisen hengityssuojaimen kehitysprojekti edistyy

Teknikum kehittää uudenlaista ekologista teollisuuden käyttöön tarkoitettua puolinaamaria

Teknikumin kemisti ja BIOPROT-projektin päällikkö Minna Poikelispää kertoo työn etenevän alkuperäisen suunnitelman mukaisesti. Tavoitteena on valmistaa mahdollisimman ekologinen ja kompakti suojain, jota on mukava käyttää. Myös mahdollisuutta antiviraalisuuteen eli viruksia tuhoaviin tai niiden lisääntymistä estäviin ominaisuuksiin selvitetään.

Projektin aikana tehdään tiivistä yhteistyötä BIOPROT:ssa mukana olevien tutkimusorganisaatioiden kanssa, mm. materiaalitestaukseen, elinkaarianalyysiin ja liiketoimintamalliin liittyen. Seuraavaksi projekti etenee prototyypin testausvaiheeseen, jossa tehdään yhteistyötä mm. VTT:n kanssa.

”Yhteistyö tutkimusorganisaatioiden kanssa avaa joustavasti mahdollisuuksia normaalia laajempaan testaukseen ja analysointiin. Samalla Teknikum saa arvokasta tietoa uusimmista kehityssuunnista, mikä edistää yrityksen kilpailukyvyn kasvua kansainvälisillä markkinoilla,” toteaa Minna Poikelispää.

Ensimmäiset havainnekuvat julki

Teknikumin tuotekehityshenkilöstöllä on pitkä kokemus materiaalikehityksestä ja suojanaamarien kotimaisesta valmistuksesta. Osaaminen auttaa määrittelemään toivottuja ominaisuuksia käyttäjän näkökulmasta, kun kehitteillä on uudenlainen tuote. Ensisijainen vaatimus suojaustehon ohella on käyttömukavuus, joka korostuu ammattikäytössä vaadittavien henkilösuojainten kanssa. Ekologisuuden ohella suojaimen rakenteelle on asetettu korkeat laatuvaatimukset mm. ihoystävällisyyden, suojauskyvyn ja kestävyyden kannalta.

Markkinoille muutaman vuoden sisään

Tavoitteena on, että uudelleenkäytettävä hengityssuojain saadaan markkinoille parin vuoden sisällä. Lopullinen lanseerausaikataulu riippuu tuotteen testaustuloksista. Kokemuksen ja alustavien tulosten perusteella voidaan kuitenkin luottaa siihen, että uusi suojain tulee täyttämään sille asetetut vaatimukset.

Teknikum vastaa tuotekehityksestä materiaalikehityksestä valmistukseen saakka, minkä ansiosta jatkokehitys onnistuu ketterästi. Tuotteen elinkaaren aikana kehitystarpeita arvioidaan käytännön asiakaspalautteen pohjalta, sillä tavoitteena on ratkaista asiakkaiden laaja-alaiset hengityssuojaintarpeet kestävällä tavalla.

LUT-yliopiston johtama projekti jatkuu vuoden 2024 kesään, jolloin rahoitusta saaneet organisaatiot toimittavat loppuraporttinsa kehitysprojektien toteutuksesta. Varsinainen kehitysyhteistyö tulee kuitenkin jatkumaan tarveperusteisesti tuotteen kaupalliseen lanseeraamiseen saakka.