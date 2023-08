Birra Moretti kattaa italialaisen piazzan Helsingin ytimeen lauantaina 26.8.

Piazza Moretti on vauvoista vaareihin kaikille avoin sosiaalinen tapahtuma, jossa viihdytään yhdessä hyvän ruoan ja juoman parissa. Helsingissä Piazza Moretti järjestetään ensimmäistä kertaa lauantaina 26.8, jolloin italialaiskujan tunnelma valtaa Sofiankadun lounaasta illalliseen kello 12-22. Luvassa on pitkiä ruokapöytiä, pizzaa ja kylmää olutta, italialaista katumusiikkia ja viihtyisää italialaistunnelmaa. Tapahtuman pizzatarjoilusta vastaa itseoikeutetusti Sofiankadun palkittu Via Tribunali-ravintola, josta vieraat voivat tilata pizzoja myös taivasalla nautittavaksi.

Italiankin suosituin italialainen olut

Italialaisen kauppiasperheen poika Luigi Moretti perusti silloiseen Itävallan keisarikuntaan kuuluneen Friulin pieneen Udinen kaupunkiin olut- ja jäätehtaan vuonna 1859. Ensimmäinen pullo Birra Morettia myytiin seuraavana vuonna ja se saavutti raikkaan ja puhtaan makunsa vuoksi alueella nopeasti suosiota. Pullo sai etikettiinsä viiksekkään herrasmiehen vuonna 1942, kun panimoyrittäjän veljenpoika tapasi udinelaisessa baarissa paikallisen talonpojan olutlasillisella ja pyysi ottaa hänestä valokuvan. Kuvauspalkkioksi sovittiin olut. Arvostettu italialainen kuvittaja Segala teki valokuvasta etiketin, joka sittemmin nousi kansainvälisesti tunnetuksi legendaksi.

Birra Morettin kansainvälisesti palkittu maku ja resepti ovat säilyneet lähes muuttumattomina yli 160 vuoden ajan. Nykyään Birra Morettia viedään yli 40 maahan ympäri maailman ja vuonna 2021 se nousi myynnin arvolla mitattuna Iso-Britannian johtavaksi hanaolueksi*.

”Premium-lager on kansainvälisesti yhä suositumpi oluttyyppi, ja Birra Morettista on esimerkiksi Isossa-Britanniassa tullut yksi suosituimmista premium-lagereista. Trendi tulee voimistumaan varmasti myös Suomessa, kun ruoan kanssa nautittavaksi etsitään hyvää olutta”, kertoo kansainvälisten oluiden tuotepäällikkö Pekko Koski Hartwallilta ja jatkaa:

”Nykyään yhä useammin ystävien kesken ei mennä vain oluelle, vaan halutaan nauttia ruoka- ja juomaelämyksestä. Tämä näkyy Suomessakin bistro- ja gastropubi-trendin kehittymisenä, jossa laadukkaalla oluella on paikkansa. On upeaa, että saamme tuoda Helsingin vanhimmalle kadulle italialaista piazza- ja ruokakulttuuria, kun Sofiankatu täyttyy autenttisen pizzan ja italialaisen katuruoan tuoksuista italialaisen oluen viimeistellessä makuelämyksen."