Bisnesnaisten James Bond Pietarissa - Reija Wren ratkoo mysteerejä Anniina Tarasovan jännitysuutuudessa Kuoleman kulissit

Anniina Tarasovan uutuus Kuoleman kulissit (Gummerus) on vauhdikas bisnesdekkari kolmekymppisen Reija Wrenin hengenvaarallisista seikkailuista Pietarin työ- ja yöelämässä.

Reija Wren saa tarjouksen, josta ei voi kieltäytyä. Yhdysvaltalainen megakorporaatio haluaa Reijan avaamaan uutta Venäjän-toimistoa, ja tilaisuutta juhlistetaan hulppeassa gaalassa Kyproksella. Skumppa vaihtuu kuitenkin krapulaan, kun juhlapaikalta löytyy ruumis ja samalla tuttu hahmo menneisyydestä ilmestyy Reijan elämään. Kuka on kaiken takana?

“Olin mestari piiloutumaan ja piilottamaan menneisyyden tapahtumat uusien ihmisten takinliepeisiin ja tuntemattomien kujien kuppiloihin. Mutta kuten Excelissäkin, piilotetut rivit jäivät tiedostoon.“

Kuoleman kulissit on yhdistelmä vauhdikasta bisnesdekkaria ja työnarkomaanin sinkkuelämän kuvausta sykkivässä Pietarissa. Se on samalla tarkkanäköinen kuvaus absurdista nykytyöelämästä ja siitä, millaista on olla kolmekymppinen naisjohtaja hierarkkisessa ja kaksoisstandardeja kuhisevassa työkulttuurissa, jossa kohdattavana on niin työuupumusta, kollegaan ihastumista kuin milleniaalien johtamisen haasteita.

Anniina Tarasova (s. 1985) on helsinkiläinen kirjailija ja entinen kasvuyritysjohtaja, joka tuntee suomalaisen ja venäläisen työelämän. Koulutukseltaan hän on sosiologi ja ekonomi – sanojensa mukaan yhdistelmä humaania hörhöä ja analyyttista liikenaista. Kuoleman kulissien päähenkilö Reija Wren esiteltiin jo Tarasovan kiinnostusta herättäneessä esikoisteoksessa Venäläiset tilikirjani, joka ilmestyi vuonna 2018.

Anniina Tarasova, Kuoleman kulissit

384 sivua