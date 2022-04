Bistro Heilin parsaviikot käynnistävät keväisen juhlasesongin

Parsasesongin käynnistyminen kuvastaa uutta alkua; luonnon heräämistä eloon, valon tuloa ja makuaistien virkistymistä tuoreille raaka-aineille. Miedonmakuiselle parsalle lisukkeet valitaan huolella, jotta parsan maku säilyy pääosassa. Bistron parsalista noudattaakin melko klassista linjaa.

”Annoksista klassisin, ja todennäköisesti suosituimmaksi nouseva, on Parsaa Hollandaise. Kepeä parsa yhdistettynä pariloituun kalaan on aina hyvä valinta, meillä parsa yhdistetään kuhaan. Oma suosikkini on ruokahalua herättelevä parsakeitto”, Bistro Heilin ravintolapäällikkö Eerik Elavuori kertoo.

Parsa sopii juhlaan kuin juhlaan

Parsakausi tarjoaa hyvän syyn lähteä ulos ja ravintolaan syömään, sillä parsa sopii monenlaiseen herkutteluhaluun ja moniin eri tilanteisiin. Vappuun ja kevään juhliin parsamenut antavat hienon säväyksen. Valmiiksi koostettuja parsamenuita myydään vuosi vuodelta yhä enemmän, sillä asiakkaat arvostavat valmiiksi mietittyjä kokonaisuuksia juomasuosituksineen.

”Suosittelen lämpimästi parsamenuta niin perhe- kuin yritysjuhlien tarjoiluksi. Juhlahetken alkuun lasi kauniisti kuplivaa samppanjaa ja jälkiruoaksi sopivan kirpeä raparperinen jälkiruoka tai makea mansikkakakku – ja juhla on valmis”, Elavuori toteaa.

Original Sokos Hotel Kimmelin tyylikkäät tapahtumatilat sympaattisista lasikuutioista upeisiin sviitteihin tarjoavat parsan ympärille kootuille juhlille arvoisensa miljöön.

Bistro Heili, Original Sokos Hotel Kimmel, Itäranta 1, Joensuu.

Avoinna ma-to klo 11–22.30, pe-la klo 11–23, su klo 14–21.

Lue lisää ja varaa pöytä: https://www.raflaamo.fi/fi/joensuu/bistro-heili

Pyydä tarjous ja menuehdotus yritysjuhliin: sales.karelia@sokoshotels.fi

Lisätiedot: Eerik Elavuori, Bistro Heili, puh. 050 5902581, eerik.elavuori@sok.fi

Bistron parsamenu

Parsakeittoa

Kuhaa ja Parsaa Hollandaise

Raparperipaistos, vaniljajäätelöä ja mansikkaa

S-Etukortilla 45,50 e / norm. 49 e

Mestarin parsamenu

Parsakeittoa

Parsaa ja pippuripihviä, tomaatti-voikastike

Raparperipaistos, vaniljajäätelöä ja mansikkaa

S-Etukortilla 53 e / norm. 56 e