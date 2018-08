BizBus yhdistää yliopiston ja yrittäjähenkiset 5. syyskuuta Oulussa

Oulun yliopisto avaa lisähaun varhaiskasvatuksen kandidaattiohjelmaan 20.8.2018 06:51 | Tiedote

Oulun yliopisto hakee syyskuun lisähaulla opiskelijoita varhaiskasvatuksen kandidaattiohjelmaan. Paikkoja on avoinna 12. Opinnot on suunnattu hakijoille, joilla on suoritettuna kasvatustieteen tai varhaiskasvatustieteen perusopinnot tai muu yliopistollinen opintokokonaisuus. Hakuaika koulutukseen alkaa 5.9.2018 ja päättyy 19.9. kello 15.