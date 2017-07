BlackRock Investment Instituten puolivuotiskatsaus 2017: Rethinking risks and returns

BlackRock laajentaa osinko-ETF-rahastojen valikoimaa 10.7.2017 10:18 | Tiedote

BlackRock tuo valikoimaansa kaksi uutta osinko-ETF-rahastoa, jotka sijoittavat vahvan tulontuottopotentiaalin yhtiöihin. Rahastojen kohdeindekseihin sisällytetään vain yhtiöitä, joiden efektiivinen osinkotuotto on 30 % korkeampi kuin markkinoilla yleensä. Toinen uusista rahastoista sijoittaa kehittyneisiin markkinoihin globaalisti ja toinen Eurooppaan. "Vaikka Yhdysvaltojen rahapolitiikka on normalisoitumassa, korot näyttävät pysyvän alhaalla menneisiin tasoihin verrattuna sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa. Tällaisessa ympäristössä on järkevää etsiä sijoituskohteita, jotka pyrkivät tasaiseen tulovirtaan", sanoo Manuela Sperandeo, BlackRockin iShares-erikoistuotteiden myyntijohtaja EMEA-alueella.