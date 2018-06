Uudet Advantage-sarjan tuotteet hakevat alfa-tuottoa sijoitussalkun ytimessä

Yhdistää ihmisten ja koneiden parhaat puolet pyrkiessään jatkuvasti markkinoita parempaan tuottoon

Osa BlackRockin aktiivisten osaketuotteiden neljää teemaa: Systematic Alpha, High Conviction, Specialised Outcomes ja Thematic

Hyödyntää BlackRockin 30 vuoden kokemusta innovatiivisesta tekniikasta ja kehittyneestä analytiikasta muuntaakseen datan arvoksi sijoittajille

BlackRock laajentaa aktiivisten osaketuotteiden alustaansa julkistamalla uuden Advantage-tuotesarjan. Siihen kuuluu kuusi alfa-tuottoa hakevaa rahastoa, joista yksi sijoittaa globaalisti ja viisi alueellisesti Yhdysvaltoihin, kehittyviin markkinoihin, kaikkiin Euroopan maihin, Eurooppaan Iso-Britannia pois lukien ja Aasiaan Japani pois lukien. Rahastot on tarkoitettu sijoitussalkun ytimeen ja sijoittajille, jotka pyrkivät kasvattamaan pääomaansa pitkällä aikavälillä ja saamaan jatkuvasti vertailuindeksiä parempaa tuottoa. Kaikki kuusi Advantage-rahastoa arvioivat kohdeyhtiöiden sosiaalista ja ympäristöllistä jalanjälkeä.

Advantage-sarjan tuonti Eurooppaan on jatkoa rahastojen menestyksekkäälle lanseeraukselle Yhdysvalloissa vuonna 2017. Rahastoja hallinnoi BlackRockin yli 80-henkinen Systematic Active Equity -tiimi (SAE) San Franciscosta ja Lontoosta käsin. Rahastot hyödyntävät useita innovatiivisia tekniikoita Big Data ja koneoppiminen mukaan lukien osakkeiden järjestelmälliseen poimimiseen. Tiimi luo myös ”sijoitussignaaleja” joukosta vaihtoehtoisia datalähteitä, kuten yritysten sijoittajapuhelut tulosjulkistusten yhteydessä, internetliikenne ja satelliittikuvat, sijoituspäätösten tehostamiseksi. Näitä signaaleja yhdistetään ja luodaan näin salkkuja, jotka hakevat toisistaan riippumattomia, jatkuvasti rahastojen vertailuindeksejä paremmin suoriutuvia tuotonlähteitä.

Raffaele Savi, toinen SAE-ryhmän johtajista, sanoo: ”Muutoksen vauhti kiihtyy. Ihmisten vuorovaikutuksen, työskentelyn ja kulutuksen tavat ovat aivan erilaisia kuin vain vuosikymmen sitten. Uudella BlackRock Advantage -sarjallamme hyödynnämme tätä muutosta ja avaamme uusia mahdollisuuksia suurista tietoaineistoista, kuten internethauista, älypuhelinten sijaintitiedoista ja satelliittikuvista. Kvantitatiivisen sijoittamisen edelläkävijöinä olemme innostuneita tämä tuotteen tuomisesta entistä useampien asiakkaiden ulottuville, mikä auttaa heitä saavuttamaan sijoitustavoitteensa.”

Advantage-sarja kuuluu neljään kokonaisuuteen, joista BlackRockin Active Equities -alusta koostuu. Advantage-sarja kuuluu näistä Systematic Alpha -kokonaisuuteen; muita ovat High Conviction, Specialised Outcomes ja Thematic. Rahastot ovat sijoitusten skaalassa ’kvantitatiivisen aktiivisen’ strategian alueella, kun skaala ulottuu indeksistrategioista aina vahvan näkemyksen alfaa hakeviin strategioihin. Tuotteiden avulla sijoittajat voivat arvioida uudelleen, miten he suhtautuvat salkun riskiin tai palkkioihin ja miten sijoittavat erilaisiin tuotonlähteisiin. Rahastojen juoksevat kulut ovat 30–60 peruspistettä.

BlackRockin yksityisasiakasliiketoiminnan Pohjoismaiden johtaja Elisabeth Sterner sanoo: “Asiakkaidemme tarpeet ovat ohittaneet vaiheen, jolloin keskityttiin vain joko aktiivisiin tai passiivisiin sijoitusratkaisuihin. Salkkujen rakentamisessa käytetään nyt useita tekniikoita, joissa näkyy eri vaihtoehtojen ja sijoittajille saatavilla olevan informaation valtava määrä. Advantage-sarja ja tuotekirjomme laajennus vahvistaa aktiivista osakesijoittamistamme ja kykyämme tarjota asiakkaillemme tuottoa eri lähteistä.”

SAE

BlackRockin Systematic Active Equity -tiimissä on yli 80 sijoitusammattilaista, jotka hallinnoivat 105 miljardin dollarin varoja (tilanne 31.3.2018).

Tiimissä on yli 20 tietojenkäsittelyopin, taloustieteen, fysiikan ja tekniikan tohtoria

Hyödyntämällä ihmisten ja koneiden parhaita puolia (tavalla, jota voi kutsua nimellä ihminen (kone) ) SAE pyrkii tuottamaan asiakkaille alfaa parantamalla näkemyksiään datan ja tekniikan avulla

) SAE pyrkii tuottamaan asiakkaille alfaa parantamalla näkemyksiään datan ja tekniikan avulla Prosessi perustuu yli 30 vuoden kokemukseen ja innovaatioihin, jotka perustuvat osakemarkkinoita ohjaavien tekijöiden syvälliseen tutkimukseen sekä suhteellisten tuottojen ennustamiseen yhtiön omien mallien ja kehittyneen analytiikan avulla.

Advantage-sarjan juoksevat kulut ovat:

Rahasto juoksevat kulut World 40 peruspistettä Pan Europe 35 peruspistettä Europe ex-UK 35 peruspistettä US 30 peruspistettä Emerging Markets 60 peruspistettä Asia ex-Japan 50 peruspistettä

Ihminen(kone) käytännössä

BlackRockin SAE-tiimi käyttää sijoitus- ja tekniikkaosaamistaan luodessaan erilaisia signaaleja, jotka toimivat yhdessä osakkeiden ostamista ja myymistä määrittävässä mallissa.

Yksi näistä signaaleista mittaa kuluttajien käyntimääriä, joita käytetään yhtiön myynnin ennustamiseen. Tiimi käyttää älypuhelinten sijaintitietoja määrien mittaamiseen. Kuluttajien aktiivisuuden sijoitussignaali yhdistyy SAE:n mallissa moniin makro-, sentimentti- ja perussignaaleihin, joista kaikista yhdessä syntyy sijoituspäätös. Tässä esimerkki siitä, miten signaali toimii:

Globaalilla pikaruokaketjulla on yli 14 000 toimipistettä Yhdysvalloissa. Se on uusinut ravintoloiden sijaintia ja valikoimaansa. Työn edistyessä SAE:n mallit seurasivat yhtiön edistymistä. Asiakaskäyntejä mittaavat signaalit ravintoloiden sijaintipaikoissa alkoivat osoittaa selvää nousua kuluttajien aktiivisuudessa. SAE:n makromallit osoittivat yhtiöllä olevan ravintoloita alueilla, joilla taloudellinen aktiivisuus oli kiihtymässä. Samaan aikaan myyjäpuolen analyytikkojen sentimenttejä seuraava algoritmi alkoi havaita myönteisen ilmapiirin kasvua. Näiden seurauksena SAE alkoi sijoittaa yhtiön osakkeisiin.

Kuukausia myöhemmin yhtiö raportoi osavuosikatsauksessaan odotettua paremmasta tuloksesta, mikä nosti osakkeen hintaan. SAE-malli on saanut etumatkaa SAE-tiimin luomien sijoitussignaalien ansiosta.

BlackRock expands active equity product platform

Unveils Advantage Series of alpha products for the core of an investor’s portfolio

Seeks to combine the best of human and machine to deliver consistent outperformance

Forms part of the four suites that comprise BlackRock’s Active Equities platform: Systematic Alpha, High Conviction, Specialised Outcomes and Thematic

Leverages BlackRock’s 30 years of experience in using innovative technology and advanced analytics to unlock the value in data to benefit investors

LONDON, June 25 2018: BlackRock Investment Management (UK) Limited has expanded its active equity platform with the launch of the Advantage Series of alpha products. The range consists of six funds, including one global and five regional exposures: World, US, Emerging Markets, Pan-European, Europe ex-UK, Asia ex-Japan. Built for the core of an investor’s portfolio, the funds are aimed at investors seeking long term capital growth and consistent outperformance of the benchmark. All six Advantage funds screen the social and environmental footprints of the companies in which they invest.

The introduction of the Advantage Series in Europe follows a successful launch of the range in the U.S. in 2017. The funds are managed by BlackRock’s 80+ strong Systematic Active Equity (SAE) team, in San Francisco and London. Using a variety of innovative technologies, including Big Data and machine learning, the funds systematically pick stocks. The team also creates “investment signals” from an array of alternative data sources, including earnings calls, internet traffic and satellite images, to better inform their investment decisions. These signals are combined to create portfolios that seek consistent, differentiated sources of outperformance above the funds’ benchmarks.

Raffaele Savi, Co-Head of Systematic Active Equity at BlackRock, said: “The pace of change in the world today is accelerating. The way people interact, transact, work and consume is unrecognisable from even a decade ago. With our new BlackRock Advantage series, we are building on that change and unlocking the opportunities presented by big data including internet search, the geolocation of smartphones and satellite images. As pioneers in quantitative investment, we are excited to bring this product offering to a broader range of clients and to help them meet their investment objectives.”

The Advantage Series is part of the four suites that comprise BlackRock’s Active Equities platform: Systematic Alpha (which includes the Advantage Series), High Conviction, Specialised Outcomes and Thematic. The funds sit in the ‘quantitative active’ strategy area of the investment spectrum, with index strategies at one end and higher conviction alpha seeking strategies at the other. The product set allows investors to rethink the way they allocate their portfolio risk or fee budget and access differentiated sources of returns. The funds have set ongoing charges figures (OCF) of between 30-60 basis points.

Michael Gruener, Head of EMEA Retail at BlackRock, said: “Client demand has evolved beyond a binary call for active or index investment solutions. Portfolios are now constructed from a range of techniques to reflect the vast array of options and information available to investors. The Advantage range, and expansion of our product spectrum, bolsters our active equity franchise and our unique ability to deliver differentiated returns for our clients.”

Notes to editors:

SAE

BlackRock’s Systematic Active Equity team consists of 80+ investment professionals globally managing $105bn in assets (as at 31 st March 2018).

March 2018). This includes more than 20 PhDs in computer science, Economics and Finance and physics and engineering

Harnessing the power of human and machine, (in an approach that can be referred to as human (machine) ) the goal of SAE is to provide clients with alpha by using data and technology to improve insight

) the goal of SAE is to provide clients with alpha by using data and technology to improve insight The process builds on more than 30 years of experience and innovation based on in-depth research into the drivers of equity markets and forecasting relative returns using proprietary models and advanced data analytics to unlock opportunities

Ongoing charges figures for the Advantage Series are listed below:

Range Ongoing Charge Figures World 40 basis points (bps) Pan Europe 35 bps Europe ex-UK 35 bps US 30 bps Emerging Markets 60 bps Asia ex-Japan 50 bps

The human(machine) in practice – a case study

BlackRock’s SAE team uses their investment and technological expertise to create a variety of signals that work together within a model that helps determine whether to buy and sell a stock.

One such signal the team created measures consumer foot traffic to forecast company sales. The team uses geolocation capabilities within smartphones to measure the traffic. This investment signal on consumer activity works with many macro, sentiment and fundamental signals within SAE’s model to render an investment decision on stocks. Here’s an example of how this signal worked:

A global fast-food chain with more than 14,000 US locations had remodelled store locations and revamped its menu. All the while, SAE’s models were monitoring the firm’s progress. The signals detecting foot traffic at restaurant locations began to reflect significantly rising consumer activity. SAE’s macro models identified that the firm had locations in U.S. regions where economic activity was heating up. Meanwhile, algorithms monitoring the sentiment of sell-side analysts started identifying that they were becoming more positive. As a result, SAE started building a position in the company’s stock.

Months later, the company reported a better-than-expected quarterly earnings report, sending its stock higher. The SAE model had gained a head start on the company’s prospects as result of investment signals created by the SAE’s team’s investment and technology expertise: human(machine).

