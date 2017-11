BlackRockilta uusi Kiinan A-osakkeisiin sijoittava rahasto

BlackRock on tuonut markkinoille uuden rahaston: BlackRock Global Funds (BGF) China A-Share Opportunities Fund. Rahasto on perustettu niitä sijoittajia varten, jotka hakevat kasvua, alfaa ja hajautusta kiinalaisten A-osakkeiden markkinoilla.

Rahasto on likvidi ja se on tyypiltään Systematic Active Equity (SAE) UCITS -rahasto, joka tavoittelee tasaista alfaa vuositasolla. Rahasto ostaa arvopapereita vain pitkäksi (long only). Rahastostrategia perustuu yhdistelmään perinteistä kvantitatiivista analyysiä ja uutta innovatiivista big datan ja koneoppimisen tuottamaa tietoa. Näitä työkaluja käytetään noin 300 yhtiön löytämiseksi niiden 1300 yhtiön joukosta, jotka noteerataan Shanghain, Shenzhenin ja Hongkongin pörssien Stock Connect -ohjelmassa1.

Rahastoa hallinnoi BlackRockin SAE-tiimi San Franciscossa, ja kaupat toteutetaan Hongkongin pörssissä. SAE-tiimiin kuuluu yli 80 sijoitusammattilaista, kuten analyytikoita, salkunhoitajia ja sijoitusstrategeja. Salkunhoitotiimiä johtaa Jeff Shen apunaan Rui Zhao.

Tohtori Jeff Shen, BGF China A-Share Opportunities -rahaston toinen salkunhoitaja sanoo:

“Olemme soveltaneet systemaattisia sijoitusmetodeja osakemarkkinoille yli kolmenkymmen vuoden ajan. Viime aikoina olemme tutkineet ja soveltaneet malleihimme uusia metodeja: big dataa, koneoppimista ja tekoälyä. Mielestämme näillä tiedoilla on erityistä merkitystä Kiinan kaltaisilla markkinoilla, jotka ovat suuria ja monitahoisia ja joilta on saatavissa paljon tietoa. Rahasto on ollut institutionaalisten sijoittajien saatavissa jo viiden vuoden ajan. Nyt myös yksityissijoittajat voivat sijoittaa tähän rahastoon, joka noteerataan päivittäin.

Michael Gruener, BlackRockin yksityissijoittamisen EMEA-alueen johtaja sanoo:

“Kiinan osakemarkkinat kuuluvat maailman suurimpien osakemarkkinoiden joukkoon, mutta omistusrajoitusten vuoksi ulkomaisilla sijoittajilla on tähän asti ollut hyvin vähän sijoituksia kiinalaisiin osakkeisiin. Hiljattain perustetun Stock Connect -ohjelman avulla sijoittajat voivat nyt sijoittaa näille aiemmin hyödyntämättömille markkinoille.”

1 Shanghai-Hong Kong-Shenzhen Stock Connect -ohjelma on rajat ylittävä kanava, joka yhdistää Shanghain, Shenzhenin ja Hongkongin pörssit kaupankäynnille. http://www.hkex.com.hk/eng/market/sec_tradinfra/chinaconnect/Do cuments/Investor_Book_En.pdf

