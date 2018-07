BlackRockin toisen neljänneksen tulos

Varojen nettovirtaus BlackRockiin 20 miljardia dollaria, virtaukset plussalla aktiivisissa tuotteissa, indeksituotteissa ja cash management -tuotteissa. Liikevaihto kasvoi 11 % , liikevoitto 16 % ja laimennettu osakekohtainen tulos 27 % viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Neljänneksen aikana osakkeita ostettu takaisin 300 miljoonalla.

BlackRock Reports Second Quarter 2018 Diluted EPS of $6.62, or $6.66 as adjusted

$20 billion of total net inflows, positive across active, index and cash management

11% revenue growth year-over-year driven by base fees, performance fees and technology services revenue

16% operating income growth year-over-year reflects operating margin expansion

27% diluted EPS growth (28% as adjusted) driven in part by lower tax rate

$300 million of quarterly share repurchases

Laurence D. Fink, Chairman and CEO:

“BlackRock delivered strong financial results in the second quarter, as revenue increased 11%, operating income increased 16% and EPS increased 28% year-over-year.

“Our diverse global platform generated $20 billion of total net inflows in the quarter and $276 billion over the last twelve months. Secular trends supportive of BlackRock’s future growth continue, especially in technology, including Aladdin and digital wealth, alternatives and iShares.

“Despite an industry-wide slowdown in flows associated with investor uncertainty in the current market environment, our dialogue with clients and opportunities to provide long-term solutions are more robust than ever before.

“We have seen markets like these before, and BlackRock’s product breadth, unparalleled portfolio construction capabilities, digital tools and technology uniquely position us to deliver longterm value to clients and shareholders.”