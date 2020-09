BlackRockin uusilla multi-asset-ETF-rahastoilla sijoittajat saavat yhdellä sijoituksella hajautetun salkun

Markkinoiden epävarmuuden aikana yhä useammat haluavat laittaa säästönsä töihin kustannustehokkaalla, läpinäkyvällä ja vastuullisella tavalla. BlackRock vastaa kasvavaan kysyntään lanseeraamalla ensimmäisenä Euroopassa moneen eri omaisuusluokkaan sijoittavat ESG-salkut, jotka on rakennettu ETF-rahastoilla.

BlackRock ESG Multi-Asset -ETF:t tarjoavat yksinkertaisen, hajautetun ja vastuullisen tavan sijoittaa. Jokainen kolmesta rahastosta koostuu iSharesin ETF-rahastoista, jotka sijoittavat laajasti osakkeisiin ja joukkolainoihin. Uutuusrahastot on rakennettu kolmelle eri riskiprofiilille, jotka ovat konservatiivinen, maltillinen ja kasvu. Tavoitteena on maksimoida kokonaistuotto.

Rahastoja hallinnoi BlackRockin multi-asset-tiimi. Rahastonhoitajina toimivat Rafael Iborra ja John Wang, jotka hallinnoivat yli 5 miljardin dollarin varoja Euroopassa.

Uudet salkut ovat viimeisin lisäys BlackRockin ESG-rahastojen sarjaan: niillä on tavanomaisia sijoituskohteita korkeammat pisteet ESG-mittareilla (ympäristö, sosiaalinen vastuu ja hyvä hallinto) mitattuna. Sijoittajat pyrkivät yhä useammin sisällyttämään ESG-näkökulmat sijoituksiinsa pyrkiessään vaikuttamaan myönteisesti hiilipäästöjen vähentämiseen sekä rakentaessaan kestävämpiä salkkuja, joiden volatiilisuutta voidaan hallita.

Elisabeth Sterner, BlackRockin iShares & Wealth -liiketoimintojen Pohjoismaiden-johtaja kommentoi: "Koskaan ei ole ollut tärkeämpää ottaa oma taloudellinen hyvinvointi hallintaan. Kolmen valmiiksi kootun salkun avulla ihmiset voivat pyrkiä pitkän aikavälin taloudellisiin tavoitteisiinsa sijoittamalla rahansa helposti ja hyödyntämällä BlackRockin koko sijoitusasiantuntemusta. Vahvistamme niitä ominaisuuksia, jotka tekevät ETF:istä houkuttelevan sijoittajille. Pyrimme tarjoamaan laajat sijoitusmahdollisuudet eri markkinoille vastuullisuuden ja riskit huomioon ottavalla tavalla."

Uusien tuotteiden hinnoissa on 0,25 % juoksevia kuluja. Salkkuihin voi sijoittaa rahastoalustoilla ja neuvonantajien kautta.

Uudet rahastot: joukkolainat (%) osakkeet (%) volatiliteettitavoite BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF 80 % 20 % 2–5 % BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF 49 % 51 % 5–10 % BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF 25 % 75 % 10–15 %

Lähde: BlackRock, kesäkuu 2020

Taulukon selitykset: Oletettu sijoitusten jakautuminen rahastojen ensimmäisenä päivänä. Taulukon tiedot ovat suuntaa-antavia ja voivat muuttua: ei ole taetta siitä, että yllä esitetyt jakaumat toteutuvat. Ne voivat myös vaihdella ajan mittaan. Lukujen pyöristysten takia summa ei välttämättä ole tasan 100 %.

Riskit: Ei ole takuita siitä, että rahaston tuotto saavuttaa sille asetetut tavoitteet tai että rahasto pysyy yllä mainituissa volatiliteettirajoissa. Vaikka rahaston volatiliteetti pysyisi annetuissa rajoissa, rahaston tuotto ei välttämättä ole positiivinen. Volatiliteetinhallintaprosessi voi vähentää markkinahintojen laskun vaikutusta, mutta voi vastaavasti alentaa nousevien markkinahintojen vaikutusta. Volatiileilla markkinoilla volatiliteetin hallinta sen pitämiseksi toleranssirajojen sisällä voi johtaa siihen, että salkun varoja allokoidaan uudelleen normaalia useammin. Tästä kaupankäynnistä johtuvat kulut voivat rasittaa salkun tuottoja.

Alkuperäinen lehdistötiedote kokonaisuudessaan alla. Mikäli käännöksessä on eroja alkuperäiseen tiedotteeseen, alkuperäinen tiedote pätee.

BlackRock launches Multi-Asset ETFs offering investors fully diversified, tradable portfolios in a single investment

London, 10 September 2020: Amidst ongoing market uncertainty, more people are looking to put their savings to work in a cost-efficient, transparent and sustainable way. In response to this growing demand, BlackRock has launched Europe’s first range of tradable multi-asset ESG portfolios built with exchange traded funds (ETFs).

The BlackRock ESG Multi-Asset ETFs are designed to be a simple, diversified and sustainable way to invest. Each of the three funds are made up of iShares ETFs to provide access to a wide universe of stocks and bonds. The funds are constructed according to three predefined risk profiles - Conservative, Moderate and Growth - with the aim of delivering a total return.

The funds will be managed by BlackRock’s multi-asset team. Rafael Iborra and John Wang, who manage over $5bn of assets in Europe, will co-manage the funds.

The new portfolios are the latest addition to BlackRock’s line-up of ESG funds and have a higher environmental, social and governance (ESG) score relative to those built using traditional exposures. Investors are increasingly looking to embed ESG considerations in pursuit of a positive impact on reducing carbon emissions, to build more resilience and potentially manage volatility in their portfolios.

Joe Parkin, Head of Banks and Digital Channels in the UK at BlackRock, commented: “There has never been a more important time for people to take control of their financial well-being. This choice of three ready-built portfolios has been designed to help more people invest money towards their long-term financial goals with ease, while benefitting from investment expertise across BlackRock. We are doubling down on the characteristics that we know attract people to ETFs, to achieve broad exposure to the markets in an ESG and risk conscious way.”

The new products are all priced at 0.25% OCF (ongoing charges figure) and are available through both fund platforms and advisers.

The new funds are:

Fund Bonds (%) Stocks (%) Volatility targets BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF 80% 20% 2-5% BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF 49% 51% 5-10% BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF 25% 75% 10-15%

Source: BlackRock, June 2020

Graph details: Expected asset allocations as of Day 1. For illustrative purposes only and subject to change – there is no guarantee that the above asset allocations will be met. Allocations may change over time. Please note, figures may not add up to 100% due to rounding.

Risk: There is no guarantee that the Fund will perform as expected and remain within the stated volatility tolerances. The fact the Fund remains within the stated volatility tolerances does not guarantee positive performance. The volatility management process may reduce the effect of falls in market prices but may equally moderate the effect of rises in market prices. When markets are volatile, managing volatility within tolerances will require the asset allocation of the Fund to be changed more frequently than normal. The cost of the transactions required to effect these changes will be met by the Fund and may affect returns.