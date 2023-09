Blanca de la Torre ja Kati Kivinen valittu vuoden 2025 Helsinki Biennaalin pääkuraattoreiksi

Blanca de la Torre on kuraattori, taidehistorioitsija ja tutkija. Hänen työssään yhdistyvät kuvataide, poliittinen ekologia, ekofeminismi sekä vastuulliset, luovat käytännöt. Hänen kuratointityylilleen ominaista on kestävän kehityksen suuntaviivojen kehittäminen. Niiden tavoitteena on pienentää hankkeiden ekologista jalanjälkeä ja lyhentää teorian ja käytännön välistä etäisyyttä. De la Torre on toiminut aiemmin Cuencan biennaalin pääkuraattorina Ecuadorissa ja kuratoinut lukuisia näyttelyitä Euroopassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Hänen kokemuksensa avulla Helsinki Biennaalin maantieteellinen näkökulma laajenee entisestään.

Kati Kivinen (FT) on taidehistorioitsija ja kuraattori, joka toimii tällä hetkellä HAM Helsingin taidemuseon näyttelypäällikkönä. Työssään kuraattorina hän tarkastelee nykytaiteen lähestymistapoja suhteessa erilaisiin kulttuurisiin prosesseihin sekä yhteiskunnallisiin ja ekologisiin kysymyksiin taidenäyttelyn puitteissa. Hänen viimeaikaisiin kuratointiprojekteihinsa kuuluvat muun muassa Yhteiseloa – Ihminen, eläin ja luonto Kiasman kokoelmissa (2019, yhteistyössä S. Hacklinin & S. Oksasen kanssa) ja Fragile Times Galerie im Körnerparkissa Berliinissä (2020, yhteistyössä Dorothee Bienertin kanssa).

"Meille on yhteistä pitkäaikainen kiinnostus ekologisiin kysymyksiin, ja tarkastelemme molemmat vastuullisuutta kokonaisvaltaisesti. Yhteisiin kuratoinnin käytäntöihimme kuuluu kestävän kehityksen suuntaviivojen luominen, jotka ohjaavat näyttelytoimintaa alusta loppuun", de la Torre ja Kivinen kertovat. "Helsingin kaupunki on sitoutunut olemaan hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Meistä molemmista on hienoa työskennellä tässä kontekstissa ja antaa oma panoksemme tavoitteeseen.”

HAM Helsingin taidemuseon ja Helsinki Biennaalin johtaja Arja Miller sanoo:

"Toivotamme Blanca de la Torren ja Kati Kivisen lämpimästi tervetulleiksi biennaalin kolmannen edition pääkuraattoreiksi. Heidän tapansa kuratoida sopii hienosti yhteen HAMin tulevaisuuteen suuntaavan vision kanssa: uskomme taiteen voimaan ja potentiaaliin, kutsumme jokaisen saamaan uusia kokemuksia taiteen äärellä, ja pyrimme toimimaan ekologisesti kestävällä tavalla. Helsinki Biennaali on yhtä aikaa kansainvälisesti kunnianhimoinen ja paikallisesti merkityksellinen tapahtuma, joka tuo taiteen ainutlaatuiseen vuoropuheluun Helsingin kauniin saaristoluonnon kanssa."

***

Biot:

Blanca de la Torre on kuraattori, taidehistorioitsija ja tutkija. Hänen työssään yhdistyvät kuvataide, poliittinen ekologia, ekofeminismi sekä vastuulliset, luovat käytännöt. Näyttelyiden kuratoinnin lisäksi hän toimii taiteellisena johtajana erilaisissa projekteissa, seminaareissa, työpajoissa ja kansainvälisissä symposiumeissa. Lisäksi hän julkaisee asiantuntijatekstejä kirjoissa, katalogeissa ja lehdissä.

Hänen kuratointityylilleen ominaista on kestävän kehityksen suuntaviivojen kehittäminen. Niiden tavoitteena on pienentää hankkeiden ekologista jalanjälkeä ja lyhentää teorian ja käytännön välistä etäisyyttä.

Hän oli 15. Cuenca Biennialin (Ecuador) pääkuraattori ja on toiminut taiteellisena johtajana Overview Effect -hankkeessa MoCAB-museossa (Belgrad) ja Con los pies en la T(t)ierra -hankkeessa Centro Atlántico de Arte Modernossa (Las Palmas de Gran Canaria), jossa hän on myös Aula Sostenible -hankkeen johtaja. Aula Sostenible on pitkäaikainen foorumi, jonka tavoitteena on kestävän kehityksen suunnitelman toteuttaminen CAAM-museossa (Kanariansaaret, Espanja). Hän on toiminut myös nykytaiteen museokeskuksen ARTIUMin pääkuraattorina Baskimaassa (Vitoria-Gasteiz, Espanja). Sen jälkeen hän on kuratoinut näyttelyitä muun muassa seuraavissa kansainvälisissä museoissa ja taidekeskuksissa: Salzburger Kunstverein (Salzburg, Itävalta); EFA, Elisabeth Foundation Project Space (New York); the Center for the Arts of Monterrey, Carrillo Gil Museum ja Contemporary Art Museum of Oaxaca, MACO (Meksiko); NC-Arte Bogota (Kolumbia); RAER, Real Academia de España en Roma (Rooma, Italia); LAZNIA Center for Contemporary Art, (Gdansk, Puola); Exhibition Center Alcalá 31 (Madrid); CentroCentro Art Center (Madrid); NGMA, National Gallery (Delhi, Intia); MUSAC, Contemporary Art Museum of Castilla y León; 516 Contemporary Arts Museum Albuquerque (Yhdysvallat).

Kati Kivinen (FT) on Helsingissä työskentelevä taidehistorioitsija ja kuraattori. Työssään kuraattorina hän tarkastelee nykytaiteen lähestymistapoja suhteessa erilaisiin kulttuurisiin prosesseihin sekä yhteiskunnallisiin ja ekologisiin kysymyksiin taidenäyttelyn puitteissa. Hän pitää taidenäyttelyä tilallisena ja älyllisenä alustana erilaisten taiteellisten projektien toteuttamiselle; ideaalitapauksessa näyttely haastaa hyväksytyn maailmankuvamme ja elämänkatsomuksemme. Tilallisten, aistimuksellisten ja kontekstuaalisten kysymysten sisällyttäminen taiteellisiin lähestymistapoihin sekä taiteen käsitteellisen ja prosessinomaisen luonteen korostaminen haastavat Kivistä jatkuvasti hänen kuratointityössään ja tutkimukseen suuntautuneessa kirjoittamisessaan. Hän on myös kiinnostunut tutkimaan nykyisten taiteen tekemisen tapojen monimuotoisuutta ja niihin liittyviä esteettisiä, muodollisia ja mediaan liittyviä kysymyksiä, erityisesti ajallisissa ja tilallisissa taidemuodoissa sekä taiteilijoiden liikkuvan kuvan ja äänen praktiikoissa.

Tällä hetkellä Kivinen toimii HAM Helsingin taidemuseon näyttelypäällikkönä (2022–). Hänen tuleviin kuratointiprojekteihinsa HAMissa kuuluvat Haegue Yang: Continuous Reenactments (2023, kuratoitu yhdessä S. Tuulikankaan kanssa) ja Helsinki Biennaali 2025 yhdessä kuraattori Blanca de la Torren kanssa. Aiemmin hän on toiminut Nykytaiteen museo Kiasman kokoelmaintendenttinä (2017–2022) ja vaihtuvien näyttelyiden kuraattorina (2003–2017) Helsingissä. Kiasmassa hän on kuratoinut seuraavat näyttelyt (viimeaikainen valikoima): 50 Hz: Mika Vainio (yhteistyössä Rikke Lundgreenin kanssa), 2020; Kuivakka ilo: Iiu Susiraja, 2019; Yhteiseloa – Ihminen, eläin ja luonto Kiasman kokoelmissa (yhteistyössä S. Hacklinin & S. Oksasen kanssa), 2019; Meno–Paluu – Nykytaidetta Itämeren alueelta (yhteistyössä S. Hacklinin kanssa), 2018; Second Shift: Pilvi Takala, 2018; Eri mieltä – Nykytaiteen toisinajattelijoita (yhteistyössä P. Nybergin, M. Sakarin & J-P. Vanhalan kanssa), 2015; Tonight No Poetry Will Serve: Alfredo Jaar (yhteistyössä P. Siitarin kanssa), 2014; Kohti vuotta 2048: Erkki Kurenniemi, yksityisnäyttely (yhteistyössä L. Haapalan & P. Rastan kanssa), 2013.

Hänen itsenäiseen kuratointityöhönsä kuuluu lukuisia monialaisia näyttelyitä, joista viimeisimpiä ovat Fragile Times Galerie im Körnerparkissa Berliinissä (2020, yhteistyössä Dorothee Bienertin kanssa) ja Materiell Tanke Varbergs Konsthallissa Varbergissa, Ruotsissa (2017). Vuodesta 2021 asti Kivinen on ollut IKT:n (International Association of Curators of Contemporary Art) hallituksen jäsen.