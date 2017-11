Bloggaajien ilmoittautuminen Matkamessuille on käynnissä

GoExpo Winter esittelee talviurheilun trendit 3.11.2017 13:28 | Tiedote

Tänään avautunut GoExpo Winter esittelee alkavan talven trendikkäimmät varusteet. Ne ovat helppoja käyttää, ja tuotekehitys on vienyt varusteiden ominaisuudet uudelle tasolle. Tapahtumassa näkyy myös harrastamisen monipuolistuminen, sillä mukana on lajeja talvipyöräilystä pulkkailuun ja alamäkiluistelusta kiipeilyyn. GoExpo Winter on käynnissä Messukeskuksessa 3.–5.11.