Bluegrass vie akustisen kantrin soundeihin

Jussi Syren and The Groundbreakers on pitkänlinjan pirkanmaalais-helsinkiläinen roots-yhtye, joka esittää akustista amerikkalaisperäistä bluegrass-musiikkia. Yhtye konsertoi Kangasala-talossa torstaina 1.11. klo 19.

Bändin soitinten käsittely ja laulustemmat ovat herättäneet huomioita maan rajojen ulkopuolellakin ja yhtye on saanut useita highlight-arvioita alan medioissa ympäri maailmaa. Bändin levyt soivat globaalisti radioissa viikoittain, varsinkin yhdysvaltalaisilla asemilla. Groundbreakers on tehnyt kiertueita yhdeksässä Yhdysvaltain osavaltiossa ja kuudessa Euroopan maassa. Toki Suomi on keikkailumielessä pääasiallinen kohdemaa ja esiintymisiä kertyy vuodessa noin 80. Vuosi 2019 on bändille merkityksellinen. Yhdestoista albumi ilmestyy maaliskuussa 2019. Moni muistaa yhtyeen Itse Valtiaiden tunnusmusiikista, sekä HIM-tribuutista "Heartagrass", jolla bändi versioi Ville Valon tuotantoa bluegrassin keinoin. Yhtyeeseen kuuluu sastamalalaisen laulaja/mandolinisti Jussi Syrenin lisäksi tamperelainen basisti Tero Mäenpää, sekä helsinkiläiset kitaristi J.P. Putkonen ja banjisti Tauri Oksala, joka oli arvostetun amerikkalaisen Banjo Newsletterin kansijutussa kesäkuussa. Kangasala-talon konsertissa kuullaan pääosin Syrenin ja Oksalan tuottamaa materiaalia, mutta myös muutama mielenkiintoinen laina löytyy, muun muassa englanninnos Kari Kuuvan "Pienen Pojan Haaveet" -kappaleesta. Vierailevana solistina Kangasalan keikalla on upeaääninen laulajatar Martta Valkeus, joka esittää omia versioitaan Groundbreakersin säestyksellä muun muassa Emmylou Harrisin ja Alison Kraussin ohjelmistosta. − Bluegrass on akustista kantrimusiikkia, joka syntyi 40-luvulla Yhdysvaltain eteläosissa. Suomessa bluegrass-skene on pieni, mutta aktiivinen ja bändejä on toiminut 70-luvulta saakka. Bluegrass-musiikkiin vihkiytynyttä festivaaliakin on järjestetty jo 30 vuotta, Jussi Syren kertoo. Tyylin isänä pidetään kentuckylaista Bill Monroeta, joka pitäytyi vankasti akustisissa soittimissa muun kantri-musiikin pikkuhiljaa sähköistyessä. Tyypilliseen bluegrass-yhtyeeseen kuuluvat mm. akustinen, kitara, banjo, mandoliini, viulu, kontrabasso ja joskus myös resonaattori-kitara. Moniäänisellä laululla on myös tärkeä osuus bluegrassissa. Jussi Syren & the Groundbreakers Kangasala-talossa to 1.11.2018 klo 19. Liput Kangasala-talolta 20 €, Lippu.fi 22,50 € + toimitusmaksu. Lippuja saatavilla myös Jussi Syrenin kautta.

