BMW ja If jatkavat vakuutusyhteistyötä

BMW:n ja Ifin yhteistyö alkoi vuonna 2007 ja jatkuu nyt solmitun uuden sopimuksen myötä vähintään kolme vuotta.

- Meillä on molemmissa yhtiöissä kunnianhimoiset tavoitteet, ja tämä on luonut vahvan perustan monivuotiselle yhteistyölle. Luotamme siihen, että kumppanuus Ifin kanssa luo jatkossakin erittäin tyytyväisiä asiakkaita, joille voimme tulevaisuudessa kehittää yhä houkuttelevampia vakuutusratkaisuja vastaamaan asiakkaidemme tarpeita myös sähköistyvän malliston osalta. Asiakkaillamme on korkeat vaatimukset, ja heidän vakuutuksensa on pystyttävä vastaamaan niihin, Country Manager BMW Financial Services Finland Jussi Sutinen kommentoi.

”Paljon kokemusta myös sähköautojen vakuuttamisesta”

If Head of Mobility Finland Katja Limnell iloitsee myös yhteistyön jatkumisesta Ifille strategisesti tärkeän kumppanin kanssa.

- Odotamme kumppanuudelta paljon tulevina vuosina. Autokannan sähköistyessä BMW pystyy tarjoamaan houkuttelevan malliston niin lataushybridien kuin täyssähköautojen osalta. Meillä on Pohjoismaisen yhteistyön ansiosta paljon kokemusta sähköautojen vakuuttamisesta ja haluamme jatkossakin luoda BMW:n kanssa yhä parempia vakuutusratkaisuja BMW- ja MINI-asiakkaillemme, Limnell kertoo.

Yhteistyösopimus koskee Suomen lisäksi Tanskaa ja Norjaa.