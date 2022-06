Bo LKV:n perustajien uusi kansainvälinen menestyskonsepti sai miljoonaluokan sijoituksen – aloittaa kohta myös Suomessa

Kiinteistönvälityksen toimiala on ollut viime vuodet jatkuvassa murroksessa. Suomessa vuonna 2015 aloittanut Bo LKV valtasi nopeasti markkinoita perinteisiltä toimijoilta ja kovimpien kasvuvuosien jälkeen tehdyn yrityskaupan myötä yhtiön perustajaosakkaat Sirena ja Anssi Kiviranta suuntasivat ulkomaille perustaen Strand Properties -nimisen uuden kiinteistönvälitysalan yrityksen.



- Matka Bo:n kanssa oli antoisa ja opettavainen. Yrityksen luominen tyhjästä ja kasvattaminen olemattomalla budjetilla yhdeksi alan suurimmista oli valtava rutistus. Nyt kun olemme myyneet kaiken omistuksemme Bo:sta, on mitä sopivin hetki kääntää vaihdetta vielä pari astetta kovemmalle. Meillä on tavoitteena luoda kansainvälinen laatubrändi ja -konsepti, joka taipuu eri maiden kiinteistönvälityksen tarpeisiin. Haluamme tarjota korkeatasoista palvelua, jossa osaaminen, digitalisaatio ja design ovat keskiössä. Missionamme on nostaa kiinteistönvälityksen asiakaskokemus ja positiivinen yrityskulttuuri aivan uudelle tasolle, ei pelkästään Espanjassa, vaan myös muualla Euroopassa, Sirena Kiviranta kertoo.



Strand Properties sai alkunsa aivan koronan alla Espanjassa, mikä teki alkutaipaleesta haastavan. Lentokoneet pysyivät maassa, eivätkä ostajat päässeet paikalle ja vaikka olisivat päässeet, harva uskalsi lähteä.



- Olihan se erikoista aikaa, mutta verrattuna monien muiden koronasta aiheutuviin aivan eri tason haasteisiin ja kärsimyksiin, emme voi valittaa. Pysyimme terveinä ja meillä oli resursseja kehittää yritystä hiljaisina aikoina, mistä oli hyötyä, kun maailma alkoi vihdoin palautua normaaliksi, Anssi Kiviranta toteaa.



Viimeisen vuoden ajan kasvu on ollutkin jo huimaa. Strand Properties on avaamassa jo neljättä toimistoa ja sen riveissä työskentelee jo yli 50 henkeä.



- Muistamme hyvin Bo:n ensimmäiset vuodet ja on helppo verrata kehitystä niihin aikoihin. Olemme koronasta huolimatta onnistuneet kasvamaan jopa nopeammin kuin silloin, vaikka nekin kasvuluvut olivat alalla poikkeuksellisia. Nyt Strandin tunnettuus alkaa olla jo hyvällä tasolla, konsepti hiottu ja pohja kasvun tekemiselle on vahva, Anssi Kiviranta kertoo.



Kilpailuetua sekä kasvua haetaan myös teknologian keinoin ja yritys on juuri saanut taustavoimiinsa siinä meritoituneet kasvuyrityssijoittajat Antti Mäkelän sekä Vesa Laurosen, jotka osallistuivat miljoonan euron suuruiseen rahoituskierrokseen. Kaksikko on ollut muun muassa perustamassa ja kasvattamassa Reaktoria, joka tunnetaan yhtenä Suomen arvostetuimmista ohjelmistoalan yrityksistä.



- Sirenan ja Anssin ote tekemiseen ja heidän tiiminsä tekivät vaikutuksen minuun heti kun tapasimme. Strand on aito kansainvälinen kasvuyhtiö, joka muuttaa vauhdilla perinteistä toimialaa ja tähän on mahtava päästä mukaan, Vesa Lauronen kertoo.



Kivirannat eivät etsineet Strandille sijoittajaa, mutta tutustuivat Lauroseen, joka oli kartoittamassa kiinteistöjä Malagassa. Sattumalta tapahtuneen kohtaamisen myötä palaset alkoivat loksahtaa paikoilleen ja Strand Properties sai uudet osakkaat, jotka tuovat tärkeää osaamista ja kokemusta yrityksen seuraavassa kehitysvaiheessa.



- Olemme todella innoissamme saadessamme kumppaneiksemme Antin ja Vesan, jotka ovat alansa kovimpia tekijöitä ja tulevat olemaan valtava apu viedessämme kiinteistönvälitysalaa jälleen uudelle tasolle, Anssi Kiviranta toteaa.



Kiinteistönvälityksen lisäksi Strand Properties on laajentamassa myös kiinteistökehitykseen ja aloittaa sen Suomesta. Perustetun tytäryhtiön toisena osakkaana on kokenut kiinteistökehitysyhtiö Ailecon Oy, jonka Antti-Juhani Lehdellä on vuosikymmenien kokemus sekä isompien hankkeiden läpiviennistä että kansainvälisistä projekteista. Yrityksen toimitusjohtaja Anna-Maija Grandy vastaa hankkeiden operatiivisesta johtamisesta. Ensimmäisenä hankkeena yritys lanseeraa Lilla Strand -konseptin, jonka suunnittelu tehdään yhdessä Suomen taitavimpien ammattilaisten kanssa. Kivirannoilla on vastuu kohteiden brändäämisestä, markkinoinnista sekä myynnistä.



- Haluamme olla vahvasti mukana luomassa suomalaisille kauniita, ekologisia ja ajattomia koteja, joissa on panostettu laatuun, pohjaratkaisuihin ja kestäviin materiaaleihin. Ensimmäinen 9 omakotitalon Lilla Strand uudiskohdeprojekti valmistuu Espoon Gumböleen kesällä 2023, Sirena Kiviranta kertoo.