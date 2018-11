Bocuse d’Or -joukkueen tavoitteena palkintosija - Tasainen menestys rakentaa Suomen ruokamainetta

Maailman arvostetuimman kokkikilpailun Bocuse d’Orin finaali järjestetään Lyonissa 29.-30.1.2019. Kilpailumenestys rakentaa paitsi yksittäisten kokkien uraa, myös menestyvien maiden mainetta ruokamaana.

Ismo Sipeläisen ja hänen assistenttinsa Johan Kurkelan yli vuoden tiivis harjoittelukausi kulkee kohti Lyonissa järjestettävää Bocuse d’Or -kokkikilpailun finaalia. ELO-säätiön luotsaama pitkäjänteinen työ Bocuse d’Or -kilpailutoiminnassa ja Suomen jatkuvat hyvät sijoitukset kilpailuissa, jota koko ruokamaailma seuraa kahden päivän ajan, tukevat Suomen ruokamaineen rakentamistyötä.

Ruokamaailman kovimmat ammattilaiset ja mielipidevaikuttajat seuraavat Bocuse d’Or -kilpailuja ja niissä pärjääviä maita tarkkaan. Kilpailussa menestyminen on tarkoittanut etenkin runsaasti palkintoja voittaneille Pohjoismaille maineen kasvua ja ruokamatkailun kehittymismahdollisuuksia.

- Suomi on jo vuosia kisannut parhaiden maiden joukossa, ja meiltä on totuttu odottamaan hyvää suoritusta. Kaikki tehty työ on tuonut meidät tilanteeseen, jossa meidät tunnetaan kovana ruokaosaajana maailman vaativimmassa kilpailussa. Tämä kaikki sataa myös suomalaisen ruokakulttuurityön yhteiseen laariin. Tavoitteemme palkintosijoilla on kova, muttei mahdoton, summaa joukkueen presidentti, kaksinkertainen Bocuse d’Or-edustaja Matti Jämsén

Vaativat tehtävät kunnioittavat Bocusea ja Robuchonia

Lyonissa tehdään kaksi kilpailuruokaa 14 hengelle 5 tunnissa 35 minuutissa. Molemmat tehtävät kunnioittavat ranskalaisen keittiötaidon mestareita, kilpailun perustajaa Paul Bocusea ja Joël Robuchonia.

Vadilla esiteltävän ruoan pääraaka-aine on vasikan kyljysrivi, jonka seuraksi tulee valita vasikan sisäelimiä, esimerkiksi kateenkorvaa, maksaa tai munuaista. Kilpailutehtävässä kunnioitetaan Bocusen periaatetta siitä, että raaka-aine on annoksessa parhaimmillaan silloin, kun sen tunnistaa. Lisäksi vatitehtävässä tuodaan esiin kilpailijan maan identiteettiä sekä ruoassa että muotoilussa.

Lautasannostehtävässä kunnioitetaan klassikoita modernisoinutta Robuchonia ja valmistetaan moderni tulkinta chartreusesta - klassisesta lämpimästä, koristeellisesta vihannes tai liha-vihannesterriinistä. Kilpailutehtävässä käytettävät raaka-aineet ovat kasvikset ja äyriäiset: osterit, kampasimpukat, sinisimpukat sekä sydänsimpukat.

- Tehtävä on haastava, koska ruoka ei ollut meille kovin tuttu. Aloitimme harjoittelun etsimällä kaiken mahdollisen saatavilla olevan tiedon, ja sen jälkeen teimme keittiössä täysin klassisen chratreusen. Siitä olemme kehittäneet ruokaa vähitellen modernimmaksi - historia on tunnettava hyvin, ennen kuin voi tarttua modernisointiin, Ismo Sipeläinenkertaa luovaa prosessia.

Suomen Bocuse d’Or -kilpailujoukkueeseen kuuluvat edustaja Ismo Sipeläinen, assistentti Johan Kurkela, presidentti ja Suomen tuomari Matti Jämsén, sekä valmentaja Tommi Tuominen. Lisäksi mediasuhteista vastaa Mari Cadaut ja Suomen Bocuse d’Or Academyn toiminnasta, rahoituksesta ja yhteistyökumppanisuhteista ELO-säätiön toimitusjohtaja Bettina Lindfors. Suomi kilpailee toisena kisapäivänä 30.1. alkaen klo 9 Suomen aikaa.

Bocuse d'Oria tukevat kaudella 2018-2019 pääyhteistyökumppanit Davanti Finland Oy, HKScan Oyj ja Wihuri Oy Aarnio Metro-tukku sekä yhteistyökumppanit Aalto Yliopisto, Arvo Kokkonen Oy, Arla Oyj, Diversey, E.Ahlström Oy, Fredman Group Oy, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Kavika Oy, Keuda, Medanta Oy, Nespresso, Perho Liiketalousopisto, Polar Electro Finland Oy, Puljonki Oy, Sieni Honkonen, Scanbox, Tallink Silja, Vihannespörssi Oy, Vindirect ja Kotipellon puutarha.

KUVIA https://www.flickr.com/photos/elosaatio/albums/72157666262496808

Taustaa

Bocuse d’Or on maailman arvostetuin kokkikilpailu. Kilpailua on järjestetty vuodesta 1987 ja sen perusti kuuluisa ranskalainen keittiömestari, keittiötaidon uudistaja Paul Bocuse. Paul Bocuse siirsi kilpailun johtajuuden pojalleen Jerôme Bocuselle vuoden 2017 kilpailujen alla. Paul Bocuse menehtyi 20.1.2018.

Bocuse d’Or -kilpailukausi kestää kaksi vuotta. Ensimmäisenä vuonna pidetään sekä maakohtaiset edustajakarsinnat että maanosakohtaiset karsintakierrokset Euroopassa, Amerikassa ja Aasiassa, joiden kautta valikoituu toisen vuoden 24 finalistia. Loppukilpailu pidetään joka toinen vuosi tammikuussa Lyonissa, Ranskassa.

Kilpailu koostuu 5 tunnin 35 minuutin pituisesta suorituksesta, jonka aikana valmistetaan 14 annosta vadilta tarjoiltavaksi ja 14 annosta lautasille. Perinteisesti vadin pakollisena pääraaka-aineena on ollut liha ja lautasannoksissa kala. Vuoden 2017 finaalissa lautasille rakennettiin kokonaan vegaaninen annos.

Suomi on ollut mukana Bocuse d’Or -kilpailussa 13 kertaa. Maamme paras sijoitus on Matti Jämsénin 4. sija vuonna 2015. Lisäksi olemme olleet kahdesti viidensiä ja kerran kuudensia.

Edustajan lisäksi viralliseen Bocuse d’Or -joukkueeseen kuuluvat assistentti, valmentaja, tuomarina ja joukkueen johtajana toimiva presidentti sekä promotion manager.

Kilpailukausi 2018-2019

Suomen edustajaksi valitun Ismo Sipeläisen kisakausi alkoi helmikuun 2018 alussa. Ensimmäinen etappi oli Torinossa järjestettävät Euroopan osakilpailut 11.-12.6., joissa Suomi tuli neljänneksi ja sai parhaan vadin erikoispalkinnon. Finaali järjestetään 29.-30.1.2019 Lyonissa, joissa palkintosijoista kilpailee 24 maata ympäri maailman. Kilpailupäivä arvotaan noin kuukautta ennen kilpailuja. Suomella on tavoitteena olla finaalissa kolmen kärjessä.

Suomen edustaja Ismo Sipeläinen, 28, on osallistunut Bocuse d’Or-kauteen kahdesti, 2010-2011 Matti Jämsénin assistenttina ja 2014-2015 Matti Jämsénin valmennustiimin jäsenenä. Työuransa Sipeläinen on tehnyt GW Sundmansilla, ravintola Olossa ja Finnjävelissä.

Sipeläisen assistenttina kilpailuissa toimii Johan Kurkela, 21, joka on ollut 2014-2015 Bocuse d’Or-kaudella joukkueen päivittäisessä työssä avustavana keittiöassistenttina. Hän on kilpaillut menestyksekkäästi EuroSkills- ja Nordic Young Chef-kisoissa. Johan valmistui ravintolakoulu Perhosta vuonna 2016 ja on työskennellyt ravintola Olossa ja Ultimassa.