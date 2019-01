Bocuse d’Or jälleen Pohjoismaiden juhlaa - Suomi neljäs

Haku Vuoden Kokki ja Vuoden Tarjoilija 2019 -suomenmestaruuskilpailuihin on käynnissä! 15.11.2018 09:00 | Tiedote

Päästä luovuutesi valloille ja näytä taitosi! Hae mukaan Vuoden Kokki ja Vuoden Tarjoilija 2019 -kilpailuihin. Hakuaika on käynnissä 15.11.2018-15.1.2019. Vuoden Kokki -kilpailu on ruoanlaiton ammattilaisten suomenmestaruuskilpailu ja Vuoden Tarjoilija -kilpailu on salipuolen ammattilaisten suomenmestaruuskilpailu. Hallitseva Vuoden Kokki 2018 on Kalle Tanner ja Vuoden Tarjoilija 2018 on Noora Sipilä, joiden edustuskaudet jatkuvat seuraavien voittajien valintaan saakka.