Boheemielämää, ylisuorittamista ja masennuslääkkeiden sivuvaikutuksia – Milja Kauniston Hajanainen (Gummerus) ilmestyy 11.9.

Mitä tapahtuu, kun menestyksen kulissit kaatuvat? Milja Kaunisto käsittelee muistelmateoksessaan muun muassa erityisherkkyyttä, julkisuuden varjoa, mustasukkaisuutta ja suostumusta parisuhteessa, lama-ajan perintöä, luokkapetturuutta, ylisuorittamista, Yhdysvaltain Keskilänttä, masennuslääkkeiden ironisia sivuvaikutuksia, superäitiyttä, kuorirooleja, pariisilaisen boheemielämän hurmiota ja kovuutta, aiempien sukupolvien painoa, kirjailijaksi kasvamista — ja kahden taiteilijan suurta rakkaustarinaa. Kaunisto peilaa elämänsä tapahtumia rehellisesti ja huumorinkin kautta naiseuden odotuksiin eri aikoina.

”Minulla on painava laatikko, joka on täynnä päiväkirjoja. Se on otettava esiin, jotta voisin ymmärtää, miten näin rikasta elämää elänyt nainen on voinut tuntea elämänsä olevan kuin graniittinen hautapaasi, jonka alla on pelkkää lahoavaa, vajoavaa mätää ja matoista multaa”, Kaunisto kirjoittaa teoksen prologissa.

”On tehtävä päätös. Joko suljen mielestäni menneisyyden niin kuin tähänkin asti, tai sitten tutkin sitä tarkemmin, murtumisenkin uhalla. Kirjailija minussa haluaa nähdä, mitä murtumisesta seuraa.”

Milja Kaunisto (s. 1976) on Etelä-Ranskassa asuva kirjailija ja musiikintekijä. Hän on julkaissut seitsemän historiallista romaania sekä elämäkerran isästään, iskelmälaulaja Pasi Kaunistosta.

Milja Kaunisto: Hajanainen – Epätäydellinen elämäni

295 sivua

Ilmestyy painettuna kirjana 11.9., sekä e- ja äänikirjana 28.9., lukija Laura Hänninen

Lisätietoja sekä haastattelu-, kuva- ja arvostelukappalepyynnöt:

Pauliina Pietilä, tuottaja, p. 040 779 2942, pauliina.pietila@gummerus.fi