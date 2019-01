"Bongaa museoista kaikki neljä elemettiä" – museohaaste innostaa löytämään uusia näkökulmia

Museokortin tuore museohaaste esittelee 50 erilaista tapaa lähestyä museoita ja niiden sisältöjä. Haasteen tarkoituksena on antaa inspiraatiota museokierroksille, mutta jokainen päättää itse, millä tavalla haasteeseen osallistuu.

Tammikuun alussa julkaistu museohaaste on saanut innoituksensa kirjastojen suositusta Helmet-lukuhaasteesta, joka ilmestyi tänä vuonna jo viidennen kerran. Museohaasteessa on 50 hauskaa ja innostavaa tehtävää, joiden avulla museoissa käymiseen saa uutta näkökulmaa. Museohaasteet kehottavat esimerkiksi ottamaan yhteiskuvan taiteilijan omakuvan kanssa, bongaamaan museosta neljä elementtiä tai etsimään teoksen, joka on tehty haastetta suorittavan syntymävuonna.

Museohaasteen toteutuksesta vastaa Museokortti. Haaste on kehitetty yhteistyössä Metropolian Ammattikorkeakoulun opiskelijoiden kanssa. Tehtävät koottiin yhdessä ryhmän kanssa, johon kuului nuoria useilta eri opintolinjoilta.

Kokeneelle museokävijälle haaste voi tuoda uutta potkua museokierroksille.

– Museohaaste rohkaisee tutustumaan museoihin uusista näkökulmista ja kiinnittämään huomioita yksityiskohtiin, joita ei aiemmin olisi välttämättä huomannut. Myös tutuista museoista ja näyttelyistä voi saada jotain uutta irti haasteen avulla, Metropolian opiskelijat kertovat.

Niille, kenen arkeen museot eivät vielä kuulu, haaste kannustaa tutustumaan museoiden sisältöihin ja voi näin luoda uudenlaista mielikuvaa niistä.

–Museot ovat kivoja, eläviä ja monipuolisia paikkoja, jotka parhaassa tapauksessa ihastuttavat, vihastuttavat, puhuttavat ja ilahduttavat.

Tyyli on vapaa – jokainen osallistuu omalla tavallaan

Museohaaste kannustaa vierailemaan monipuolisesti erilaisissa museoissa, joista löytyy jokaiselle jotakin. Museoissa voi sukeltaa esimerkiksi taiteiden, tieteen, tekniikan, muotoilun, luonnon, musiikin, arkkitehtuurin tai historian pariin.

Haasteen tarkoitus on tarjota vinkkejä museossa käymiseen ja antaa uusia näkökulmia, ei tehdä museokäynneistä suorittamista. Tehtäviä ei tarvitse suorittaa listan mukaisessa järjestyksessä. Haasteeseen voi tarttua missä vaiheessa vuotta tahansa. Osallistujat voivat suorittaa vain yhden tehtävän per museokäynti tai ruksia monta haastetta listalta samalla käynnillä – tyyli on täysin vapaa.

Museohaaste-kampanjaa ja toteutettuja haasteita voi seurata sosiaalisessa mediassa tunnuksella #museohaaste. Instagramissa tunnisteen alle on julkaistu kahdessa viikossa jo lähes 300 kuvaa.

Museokortti palkitsee kerran kuussa vuoden loppuun asti Museokortilla parhaan #museohaaste sekä #museokortti -tunnisteiden alle julkaistun Instagram-kuvan. Lue kilpailun ohjeet täältä.

Museokortilla museohaasteen suorittajat pääsevät kätevästi 280 museokohteeseen Ahvenanmaalta Inariin rajattomasti vuoden ajan. Kortti tuo selvää etua sisäänpääsyhinnoissa ja museoon on mukava poiketa vaikka vain yhden haasteen verran. Aina voi myös tutustua maan kymmeniin ilmaismuseoihin. Monet museot myös järjestävät tasaisin väliajoin päiviä ja tapahtumia, jolloin sisäänpääsy museoon on ilmainen.

Museohaasteen toteuttamiseen löytyy apua Museot.fi-sivustolta.

Museohaasteet 2019

1. Käy museossa tai näyttelyssä, joka alkaa samalla kirjaimella kuin nimesi.

2. Ota yhteisselfie taiteilijan omakuvan kanssa. Jaa halutessasi kuva tunnuksella #museohaaste.

3. Käy museossa, joka on erikoistunut yhteen aiheeseen. Suomen erikoismuseoiden aiheita ovat mm. jääkiekko, nahka, posti, teatteri, vakoilu ja kulta.

4. Haasta tuttavasi mukaan museohaasteeseen ja käykää yhdessä museossa! Voit heittää haasteen myös somessa jakamalla linkin museot.fi/museohaaste ja merkitsemällä ystäväsi julkaisuusi.

5. Vieraile vaatteita tai käsityöperinnettä esittelevässä näyttelyssä.

6. Etsi taideteos, historiallinen valokuva tai esine, joka kuvastaa sinulle tärkeitä arvoja. Jaa halutessasi kuva tunnuksella #museohaaste.

7. Käy museossa lasten seurassa tai kokeile yhtä Museopuuha-tehtävistä osoitteessa museot.fi/lapsille.

8. Tutustu Suomen sotahistoriaan museossa.

9. Vieraile museossa samalla musiikkia kuulokkeista kuunnellen tai nauti muulla tavalla musiikista museossa.

10. Näe teos tai näyttely, jossa käsitellään ilmastonmuutosta.

11. Istu kymmeneksi minuutiksi alas ja kirjoita ylös viimeisimmän museokäyntisi herättämiä ajatuksia. Jaa halutessasi teksti somessa tunnuksella #museohaaste.

12. Bongaa museoista kaikki neljä elemettiä maa, ilma, vesi ja tuli.

13. Seikkaile historiallisessa linnassa.

14. Löydä seuraava vierailukohteesi Museo-lehdestä tai kysy vinkki museossa työskentelevältä henkilöltä.

15. Vieraile näyttelyssä, jonka nimessä on adjektiivi.

16. Tutustu museossa tieteiden tai tekniikan ihmeelliseen maailmaan.

17. Perehdy elokuvaan, dokumenttiin tai kirjaan, joka syventää tietämystäsi näyttelyn teemasta tai taiteilijasta.

18. Etsi näyttely tai teos, joka vaikuttaa tunteisiisi: herättää sinussa esimerkiksi surua, iloa, haikeutta, saa nauramaan tai vihastuttaa.

19. Luo näyttelystä inspiroituneena oma teos: esimerkiksi valokuva, teksti tai piirros. Jaa halutessasi teos tunnuksella #museohaaste.

20. Vieraile näyttelyssä tai museossa, jonka normaalisti jättäisit väliin.

21. Etsi museoista teos tai esine, joka on tehty syntymävuotenasi.

22. Tutustu oman kotipaikkakuntasi historiaan museossa.

23. Kulje vähintään kahden näyttelysalin läpi osoittaen jatkuvasti katseesi kohdetta eteen ojennetun kätesi etusormella.

24. Vieraile museossa muualla kuin kotiseudullasi.

25. Etsi museoista taideteos, jonka voit voit kokea ainakin kahdella aistilla.

26. Tutustu merkkihenkilön kotimuseoon.

27. Vieraile museossa, joka sijaitsee luonnon helmassa.

28. Ota kuva museosta ulkoa. Jaa halutessasi kuva tunnuksella #museohaaste.

29. Tutustu museossa yli tuhat vuotta vanhaan esineeseen tai paikkaan.

30. Pyydä museovierailulle mukaan tuttava, joka ei yleensä käy museoissa.

31. Vieraile näyttelyssä, jossa on mukana liikkuvaa kuvaa. Katso teos tai tallenne kokonaan alusta loppuun.

32. Osallistu opastukselle.

33. Vieraile museossa, joka on avattu viimeisen 10 vuoden sisällä.

34. Koe taidetta, johon saa koskea tai sukeltaa sen sisään.

35. Osallistu museossa työpajaan. Jaa halutessasi kuva luomuksestasi tunnuksella #museohaaste.

36. Suorita samassa museossa viisi eri haastetta.

37. Etsi museoista käyttöesine, joka on sinulle tuttu omasta arjestasi.

38. Vietä sadepäivää museossa.

39. Osallistu museossa järjestettävään tapahtumaan esim. tapahtumapäivä, konsertti, teatteriesitys, taiteilijatapaaminen.

40. Etsi lempieläimesi museosta. Jaa halutessasi kuva eläimestä tunnuksella #museohaaste.

41. Ota selvää museon rakennuksesta ja sen arkkitehdista ennen museovierailua.

42. Etsi museosta asu, johon haluaisit pukeutua seuraavan kerran, kun menet juhliin. Asu voi löytyä myös maalauksesta tai valokuvasta.

43. Kierrä näyttely "nahkakiikarit" silmillä. Nahkakiikarit saat muodostamalla molemman käden peukalolla ja etusormella ympyrät ja nostamalla ne silmillesi.

44. Vieraile talomuseossa tai kotimuseossa tutustumassa entisajan elämään.

45. Matkaa liikennevälineitä esittelevään museoon.

46. Tunnelmoi joulua museon joulutapahtumassa tai joulunäyttelyssä.

47. Vaihda pari sanaa näyttelyssä tuntemattoman ihmisen kanssa.

48. Etsi museoista teos tai historiallinen kuva, jossa kuvataan merta tai järvimaisemaa. Jaa halutessasi kuva löydöksestäsi tunnuksella #museohaaste.

49. Vieraile kahdessa eri museossa yhden päivän aikana.

50. Keksi oma museohaaste ja toteuta se! Jaa halutessasi haaste tunnuksella #museohaaste tai lähetä se osoitteeseen viestinta@museot.fi.





Voit tulostaa haastelomakkeen pdf-version tai ladata googlesheets haastelomaketiedoston