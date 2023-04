Booktok-historiaa tehnyt hittiromaani nyt suomeksi – Evelyn Hugon seitsemän aviomiestä ilmestyy 2.5.

Suosio kirjaharrastajien Tiktokissa nosti Taylor Jenkins Reidin laatuviihderomaanin miljoonamyynteihin pari vuotta kirjan ilmestymisen jälkeen.​ Evelyn Hugon seitsemän aviomiestä on pysynyt New York Timesin bestsellerlistalla jo yli 2 vuotta.​ Se julkaistaan yli 40 maassa, ja siitä on tekeillä elokuvasovitus.

“Hurmioidu vanhan Hollywoodin glamourista ja vaikutu koskettavasta tarinasta, joka kertoo yhtä lailla valkokankaan legendasta kuin nuoresta toimittajasta.” – Cosmopolitan​

”Ylistää inhimillistä haurautta ja puhuttelee Marilyn Monroeta ja Elizabeth Tayloria meissä jokaisessa.” – Kirkus Reviews

Los Angelesissa asuvan, mm. Daisy Jones and the Six ja Juhlat Malibussa -romaaneista tunnetun kirjailijan Taylor Jenkins Reidin viimeisimmät teokset ovat kaikki olleet myyntihittejä, ja ne on valittu lukuisille vuoden parhaiden kirjojen listoille. Daisy Jones and the Six -kirjan TV-sovituksen ensimmäiset jaksot ovat ilmestyneet tänä keväänä Amazon Prime -palvelussa. Sarja on kerännyt loistoarviot.

Taylor Jenkins Reid: Evelyn Hugon seitsemän aviomiestä

alkuteos The Seven Husbands of Evelyn Hugo

suomentanut Inka Parpola

480 sivua

Ilmestyy myös äänikirjana 10.6., lukija Rosanna Kemppi

