Booktok-ilmiökirja myi Yhdysvalloissa vain muutamassa kuukaudessa miljoona kappaletta – Lucy Scoren kuuma kesäkirja Sinuun en ainakaan rakastu ilmestyy nyt suomeksi

Naomi on karannut alttarilta päivänkakkaroita hiuksissaan ja tekoripset poskillaan. Hän etsii vaikeuksiin joutunutta sisartaan Tinaa Knockemoutin pikkukaupungista, jossa kahvi on erinomaista. Tinan sijasta Naomi löytää kaupungin pahan pojan, tatuoidun partasuun Knoxin, jota eivät kiinnosta monimutkaiset ihmissuhteet, eikä varsinkaan pulassa olevat neitoset. Eihän?

Sinuun en ainakaan rakastu on kuuma kesäkirja, jonka päähenkilöiden Naomin ja Knoxin välinen kemia on vastustamatonta. Goodreadsissa kirja äänestettiin yhdeksi vuoden parhaista romanttisista romaaneista. Knockemout-sarjan toinen osa Things We Hide From The Light ampaisi myös New York Timesin myyntilistan kärkeen. Se ilmestyy suomeksi vuonna 2024.

Lucy Scoren kirjailijanura on kansainvälinen menestystarina. Yhteensä Scoren teoksia on myyty 10 miljoonaa, ja niitä julkaistaan 30 maassa. Tunnisteella #lucyscore on Tiktokissa jo yli 110 miljoonaa näyttökertaa.

Lucy Score: Sinuun en ainakaan rakastu

alkuteos Things We Never Got Over

suomentanut Lauri Sallamo ja Heidi Tihveräinen

602 sivua

Ilmestyy myös painettuna kirjana, e- ja äänikirjana 7.8., lukijat Unto Nuora ja Anni Kajos



