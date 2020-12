Booky.fi päällystää kirjastojen kirjat Bio-kirjamuovilla

Booky.fi Oy siirtyy käyttämään kirjastokirjojen muovituksessa kasvipohjaista Bio-kirjamuovia. Ympäristöystävällisemmän materiaalin käyttöön siirrytään kokonaan siirtymäajan puitteissa. Kirjojen muovituksesta vastaa Booky.fi:n logistiikkakumppani Porvoon Kirjakeskus Oy.

Kirjojen päällystäminen muovilla pidentää selvästi kirjan käyttöikää ja vähentää näin ympäristön kuormitusta. Booky.fi haluaa huomioida vastuullisuuden vaatimukset toiminnassaan ja vastata samalla muovitusvaihtoehdon kasvavaan kysyntään.

Pelloplastin mattapintainen Bio-kirjamuovi on ulkonäöltään ja käyttöominaisuuksiltaan hyvin lähellä aikaisempaa muovitusmateriaalia. Se on valmistettu kasvipohjaisesta kalvosta. Kalvo valmistetaan uusiutuvista luonnonvaroista eikä se sisällä lainkaan fossiilisia raaka-aineita. BIO-kirjamuoveissa käytetään vesiohenteisia akryylidispersio-liimoja, jotka eivät sisällä liuottimia.

Booky.fi Oy on laajan valikoiman verkkokirjakauppa. Yhtiö aloitti toimintansa kirjojen välittämiseen keskittyvänä verkkokauppapalveluna vuonna 2005. Yritys tuottaa myös konsernin tukipalvelut. Booky.fi on osa Booky Groupia, johon kuuluvat logistiikan palveluita tuottava Porvoon Kirjakeskus Oy, kirjastomateriaalien ja -palveluiden toimittaja sekä peruskoulujen oppimateriaalien välittäjä Suomen kirjastopalvelu Oy ja nuottikauppa Ostinato Oy. Konserni työllistää noin 120 henkeä ja sen liikevaihto on noin 48 miljoonaa euroa.