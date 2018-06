Booky.fi pääomistajaksi nuottikauppa Ostinatoon

Booky.fi Oy on ostanut enemmistöosuuden nuottikauppa Ostinato Oy:stä Taideyliopiston ylioppilaskunnalta. Kaupan myötä Booky.fi:sta tulee Ostinaton enemmistöomistaja 54 prosentin omistusosuudella.

- Booky.fi on sitoutunut kehittämään Ostinaton toimintaa ja jatkamaan sitä nykyisen, asiantuntevan henkilökunnan vetämänä, iloitsee Booky.fi Oy:n pääomistaja Antti Ypyä.

Ostinato on paperinuotteja myyvä nuottikauppa. Taideyliopiston ylioppilaskunnan edeltäjä Sibelius-Akatemian ylioppilaskunta perusti nuottikaupan vuonna 1979 yhdessä seitsemän muun musiikinopiskelijoiden järjestön kanssa. Yrityksen ensisijainen tehtävä on alusta lähtien ollut suomalaisten musiikinopiskelijoiden palveleminen.

Booky.fi Oy on suomalainen perheyritys, joka työllistää lähes 200 työntekijää Vantaalla ja Porvoossa. Verkkokirjakaupan valikoimaan kuuluvat kaikki kotimaiset ja noin 15 miljoonaa ulkomaista kirjaa, äänitteitä ja muita tallenteita, sekä nuotteja etupäässä kirjastoille. Perinteisten kirjakauppatuotteiden lisäksi Booky.fi tarjoaa myös logistiikan ja verkkokaupan palveluita. Yritys on osa Booky Groupia, johon kuuluvat myös kirjastopalveluja tarjoava BTJ Finland Oy ja logistiikkapalveluja tarjoava Porvoon Kirjakeskus Oy. Booky Groupin markkinaosuus Suomen kirjamarkkinasta on noin 20 prosenttia, ja Bookyn logistiikan kautta kulkevat lähes puolet kaikista Suomessa myydyistä kirjoista.





Lisätietoja

Booky.fi Oy pääomistaja Antti Ypyä, antti.ypya@bookygroup.fi, puh. 075 756 3600