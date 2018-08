Börja röra på dig!

Vasa stads idrottsservice erbjuder ett stort antal idrottsaktiviteter, bl.a. ledda motionsgrupper, vattengympa, simkurser, idrottsklubbar och familjemotion under hösten.

Mångsidiga hälsomotionsgrupper, såsom kettlebell, zumba, konditionscirkel och innebandy ordnas måndag till torsdag för män och kvinnor oavsett konditionsnivå på olika håll i staden.

Grupperna för anpassad motion erbjuder bl.a. motionsgympa för seniorer, motion för personer i mentalvårdsrehabilitering och redskapsgymnastik för barn och ungdomar med särskilda behov.

Alla motionsgrupper startar i början av september (vecka 36) och slutar i början av december (vecka 49). Inga ledda motionsgrupper hålls under höstlovet vecka 42. I grupperna kan man delta med motionskortet som säljs av simhallens kassa, Medborgarinfon i Vasa stadsbibliotek och Lillkyro samserviceställe.

Kondition och rekreation i simhallen

Varje dag kan man gå på vattengympa och träna på gym i simhallen. Ledda grupper ingår i simhallsavgiften. De som simmar på dagen får simma billigare till happy hour-pris (3 €) tisdagar till fredagar kl. 12–14. Därtill ordnas simkurser får både barn och vuxna.

Även Sandvikens motionshus (Krutkällarvägen 5) har öppet varje dag. Nycklar kan köpas vid simhallens kassa under öppettiderna.

Genom att ringa till Motionsluren på numret 040 7219760 får man rådgivning för att hitta en lämplig motionsform samt individuell handledning.

Fritidsaktiviteter för barn, unga och familjer

För barn och unga i grundskoleåldern ordnas under hösten avgiftsfria idrottsklubbar vid Vasas finskspråkiga lågstadier och idrottsläger under elevernas lov. Anmälan till höstlovets idrottsläger sker via nätbutiken: http://market.vaasa.fi.

I grenskolorna som ordnas på vardagskvällar och helger får barnen och de unga prova på olika grenar bl.a. korgboll, boboll och teamåkning. Grenskolorna är nybörjarkurser som ordnas tillsammans med idrottsföreningarna.

Hoppis-familjemotion för familjer ordnas på söndagseftermiddagar i Idrottshallen (Smedsbyvägen 14). Ett motionsjippo för hela familjen firas 1.9 kl. 10–15 i Botniahallen.

Läs mer: tidningen Börja röra på dig och www.vaasa.fi/sv/idrott