Bose esittelee Smart Soundbar 900 -kaiuttimen

Bose esittelee uuden Smart Soundbar 900 -kaiuttimen. Dolby Atmos® -kaiutin tarjoaa vertaansa vailla olevan mahdollisuuden uppoutua musiikkiin ja elokuviin. Smart Soundbar 900 nostaa Dolby Atmos -sisällön korkealle tasolle erottamalla instrumentit, dialogin ja tehosteet sekä sijoittaa ne sen jälkeen huoneen eri osiin – kauas yläpuolelle, oikealle ja vasemmalle – Bosen omia tilateknologioita hyödyntäen. Se parantaa myös muun kuin Dolby Atmos -sisällön ja tarjoaa vertailukelpoisen kokemuksen riippumatta siitä, mitä kuunnellaan tai katsotaan. Soundbar 900 -kaiuttimessa on HDMI eARC ja sen voi yhdistää televisioon vain yhdellä johdolla. Kaiuttimen koko teknologia on pakattu yhteen upeaan koteloon. Se tarjoaa Wi-Fi®:n ja Bluetooth®:in parhaat puolet, Google Assistantin ja Amazon Alexan ääniohjaukseen ja yksinkertaisen sovelluksen kosketusohjaukseen. Se on yhteensopiva Spotify Connectin, AirPlay 2:n ja muiden Bosen älykaiuttimien kanssa ensiluokkaisen monihuoneäänentoistojärjestelmän luomiseksi. Soundbar 900 on yhdessä paketissa oleva voimanpesä, joka korvaa Bose Smart Soundbar 700 -kaiuttimen. Soundbar 900 on saatavilla 29. maaliskuuta alkaen 999,95 euron hintaan. Ennakkotilauksia voi tehdä tästä päivästä alkaen osoitteessa Bose.fi.

Dolby Atmos kohtaa Bosen tilateknologiat

Smart Soundbar 900 laittaa käyttäjän keskelle musiikkia tai elokuvia täysin uudella tavalla. Kun Bosen tilateknologioihin on yhdistetty mukautetut elementtiryhmät sekä dipoli- ja matalaprofiiliset anturit, tuottaa se todellisuuden kerroksen, jota mikään muu kaiutin ei voi kopioida.

Perinteinen Dolby Atmos -soundbar luo yläpuolella kuuluvan äänen, kun taas 900 saa aikaan enemmän. Bose PhaseGuide™ -teknologia lisää muita ulottuvuuksia yhtä tarkasti sijoittamalla ja kiinnittämällä äänen oikealle ja vasemmalle, missä ei ole kaiuttimia. Voi tuntea, että helikopteri leijuu yläpuolella – samalla kun näyttelijät juoksevat ohitse, eivät näytön poikki. Tai laulaja seisoo keskellä esityksensä ajan – ja hänen esiintymisensä kuuluu keskellä huonetta. Kun Dolby Atmos -sisältöä ei ole, horisontaaliset tilatehosteet ovat yhtä tehokkaita ja Bose TrueSpace™ -teknologia luo vertikaalisen kokemuksen sekoittaen signaaleja ja lisäämällä korkeutta ilman kattokaiuttimia.

BoseQuietPort™ -teknologia tarjoaa ohjelmien katseluun ja soittolistoihin poikkeuksellisen basson suorituskyvyn ja käytännössä vääristymiä ei synny millään äänenvoimakkuudella. Jos kalusteet tai järjestelmän sijainti häiritsevät äänenlaatua, patentoitu ADAPTiQ®-teknologia korjaa sen automaattisesti ja optimoi suorituskyvyn kaikissa tiloissa joka kerta.

Koko ja muotoilu

Soundbar 900 on vain 5,82 cm korkea, hieman yli 10 cm syvä ja 104 cm pitkä. Se on ovaalin muotoinen, sitä ympäröi metallisäleikkö, tiukat saumat, puhtaat linjat ja kiillotettu, iskunkestävä karkaistu lasi. Se sopii kauniisti 50 tuuman tai sitä suurempien televisioiden alle.

Yksinkertaisuus, yhteensopivuus, säätimet

Bose Smart Soundbar 900 tarjoaa välittömän tyytyväisyyden. Asennus on helppoa HDMI eARC:illa ja yhdellä televisioon yhdistyvällä johdolla. Wi-Fillä Spotify Connectin ja AirPlay 2:n käyttö on helppoa. Bluetooth®-yhteyden avulla pariliitoksen muodostaminen puhelimeen tai tablettiin onnistuu sekunneissa. Google Assistant ja Amazon Alexa ovat sisäänrakennettuja ääniohjausta varten – ja Alexa myös puheluiden vastaanottamiseen ja soittamiseen, ja se mahdollistaa ainutlaatuisen Bose Voice4Video™ -ominaisuuden, joka laittaa pyydetyn televisiokanavan tai sisääntulon päälle – yhdellä komennolla.

Todellisen joustavuuden takaamiseksi 900 toimii saumattomasti ja langattomasti Bosen bassomoduulien ja takakaiuttimien sekä Bosen älykaiuttimien kanssa monihuone- tai koko kodin järjestelmissä ja luo täydellisemmän kotiteatterikokemuksen. Uusilla QuietComfort® 45 -kuulokkeilla saa parhaan yksityisen katselukokemuksen. Bose Music -sovellus auttaa pariliitoksen muodostamisessa, omien asetusten säätämisessä ja päivityksissä.