BOSE ESITTELEE SOUNDLINK FLEX -KAIUTTIMEN

Bose toivottaa tervetulleeksi uuden tuotteen ikoniseen SoundLink Bluetooth® -kaiutinperheeseensä: SoundLink Flex -kaiuttimen. Flexissä on kokoluokkansa paras kannettavien kaiuttimien äänentoistokyky, täysin uusi ja erittäin kestävä muotoilu, joka mahdollistaa kaiuttimen kuljettamisen mukana. Flex on täynnä Bosen ainutlaatuista teknologiaa, joka tuottaa syvän ja selkeän äänen niin olohuoneen viihdekäyttöön kuin mihin tahansa ulkona tapahtuvaan seikkailuun. Patentoitu Bose PositionlQ™-teknologia tunnistaa automaattisesti kaiuttimen suunnan, joten se on optimoitu tuottamaan täyteläistä ja todentuntuista ääntä, missä tahansa asennossa se on – pystyssä, riippumassa tai selällään. Flex on IP67-luokituksen mukaisesti vesi- ja pölytiivis ja siinä on 12 tunnin akun kesto, mikä tekee siitä vahvan kannettava ”työjuhdan”. SoundLink Flex on myynnissä 16. joulukuuta 2021 alkaen 169,95 euron hintaan ja ennakkotilauksia voi tehdä tästä päivästä lähtien osoitteessa Bose.fi.

Mobiiliäänen vallankumouksellinen suorituskyky

Flex käyttää jokaista pienintäkin kotelonsa kohtaa hämmästyttävän äänentoiston aikaansaamiseksi. Kustomoitu kaiutinanturi, joka on juuri niin suuri kuin tilaan mahtuu, maksimoi kirkkauden, jolla jokainen instrumentti ja laulu kuuluvat selkeästi sekä basson, joka tuntuu rinnassa. Se yhdistyy kahden vastakkaisen passiivisäteilijän kanssa, mikä muuttaa värinän loistavasti voimakkaaksi ääneksi kompaktinkokoisesta kaiuttimesta. Bosen patentoitu digitaalinen signaalinkäsittelytekniikka (DSP) minimoi häiriöitä dramaattisesti, joten ääni kuuluu luonnollisena ja täyteläisenä.

Bose SoundLink Flex tunnistaa dynaamisesti kaiuttimen asennon ja mukauttaa automaattisesti tinkimättömän äänentoiston tuottamisen Bose PositionlQ™-teknologian avulla – ensimmäistä kertaa Bluetooth-kaiuttimissa. Flex tuottaa optimaalisen äänenlaadun ilman, että käyttäjän tarvitsee tehdä mitään, olipa kaiutin pystyasennossa keittiön pöydällä, roikkumassa repusta tai kyljellään altaan reunalla.

Kestää putoamiset ja roiskeet – upea tarttumiseen suunniteltu muotoilu

IP67-luokitus ja ensiluokkaiset materiaalit tekevät SoundLink Flexistä kestävän ja kaiutin on valmis kaikkiin tilanteisiin. Pehmeä silikoninen takaosa ja jauhemaalattu terässäleikkö suojaavat kaiutinta, jos se putoaa tai saa kolhuja. Kaiuttimen pinta ei kuoriudu tai hilseile ja se kestää ympäristön aiheuttamaa kulumista ja UV-valoa. Flexin tiiviisti sinetöidyt akustiset komponentit pitävät veden, pölyn ja lian poissa siten, etteivät ne vaaranna äänentoiston suorituskykyä. Kaiutin jopa kelluu veden pinnalla, jos se putoaa vahingossa kylpyammeeseen, uima-altaaseen tai mereen. Flexissä on kestävä hihna, jolla kaiuttimen voi kiinnittää kätevästi reppuun, kiipeilyvarusteisiin, suihkuhyllyyn tai rantatuoliin.

SoundLink Flexin leveys on korkeus 9 cm, leveys 20, 1 cm ja syvyys 5,2 cm ja se painaa vain 600 grammaa. Flex sopii vaivatta kädessä kannettavaksi, tuntuu miellyttävältä, kun siihen tarttuu ja näyttää tyylikkäältä kirjahyllyssä. Flex on saatavana kolmessa upeassa värissä: Black (musta), White Smoke (harmaanvalkoinen) ja Stone Blue (harmaansininen).

Yhdistyy sekunneissa, toimii koko päivän ja sopii täydellisesti yhteen muiden kanssa

SoundLink Flexin asennus on helppoa yksinkertaisten äänikomentojen avulla Bluetooth-pariliitoksen muodostamiseksi muutamassa sekunnissa puhelimen tai tabletin kanssa. Se muistaa jopa kahdeksan yhteyttä, mikä mahdollistaa saumattoman vaihdon laitteesta toiseen. Bose Connect -sovelluksen avulla Flexiä voi hallita, personoida asetuksia ja vastaanottaa viimeisimmät ohjelmistopäivitykset. Kaiuttimen painikkeilla virran voi kytkeä päälle/pois, lisätä/vähentää äänenvoimakkuutta ja muodostaa yhteyden Bluetoothiin ja toistaa, keskeyttää tai ohittaa kappaleita. Sisäänrakennetun mikrofonin avulla voi käyttää myös puhelimen ääniavustajaa ja soittaa puheluita poikkeuksellisella selkeydellä.

Flexissä on ladattava litiumioniakku, joka kestää jopa 12 tunnin toiston eli riittävästi koko päivän perhetapaamisiin tai puistoretkille. Flexissä on USB-C®-latausportti, joka on sijoitettu strategisesti kiinnityslenkin vastakkaiselle puolelle siten, että Flexiä voi ladata ja käyttää missä tahansa asennossa.

Toisen SoundLink Flexin tai Bosen Bluetooth-kaiuttimen voi yhdistää stereotilaan (vasen-oikea-kanava) tai juhlatilaan (toistamaan musiikkia samanaikaisesti). Kotona Flex toimii virheettömästi yhden tai useamman Bosen älykaiuttimen tai soundbarin kanssa ja Bosen SimpleSync-teknologialla voi laajentaa kuuntelukokemusta. Kun Flex on kytketty päälle, ääniavustajaa voi pyytää toistamaan musiikkia älykaiuttimesta, jolloin sisältö kuuluu samanaikaisesti molemmista kaiuttimista.