Box24 ratkaisee kotiin tilattujen tuotteiden vastaanotto-ongelmat

Verkko-ostaminen on korona-aikana kasvanut merkittävästi. Tavaroiden toimituksissa kotiin on kuitenkin edelleen monia haasteita. Suomalainen Box24 tuo vastauksen tähän ja tarjoaa samalla ratkaisun verkkokaupan ns. viimeisen metrin ongelmaan. Aivan kuten kirjeet, nyt myös kaikki verkkokaupan ostokset voidaan toimittaa perille, vaikka tilaaja ei niitä olisikaan vastaanottamassa.

Box24 on numerolukolla varustettu, sisä- ja ulkokäyttöön soveltuva kaappi tai arkku, johon tilatut tavarat voidaan toimittaa 24/7. Tuote soveltuu tilaavievienkin verkko-ostosten vastaanottamiseen, kuten ruokaostokset. Tuotteesta on useita kokoja ja käyttäjä voi varustaa sen monin eri tavoin.

”Verkkokaupan idea on helppous. Voit tehdä ostoksia, kun haluat – ja tähän et tarvitse autoa. Tavaroiden vastaanottaminen on kuitenkin vaikeaa ja tämä rassaa monia. Sinun pitää olla kotona monta tuntia odottamassa, että tilaus saapuu. Tai joudut itse hakemaan paketin jonkin kauppakeskuksen lokerikosta sen aukioloaikojen puitteissa. Ja nyt sinulla täytyy monta kertaa ollakin auto käytössä. Kaikki tämä vie aikaa, maksaa rahaa ja vaatii järjestelyjä. Näihin ongelmiin me lähdimme hakemaan ratkaisua”, kertoo ProPower Energy Oy:n Henrik Hietamies.

Toimitukset koteihin Box24-kaappeihin ovat tämän päivän tulevaisuutta

Digitalisaation myötä markkinoille on tullut satapäin päätelaitteita, joilla digitaalista sisältöä voi vastaanottaa missä, milloin ja miten tahansa. Kotiin toimitettavien pakettien toimituksesta vastaava vaihtoehtojen kirjo on puuttunut.

”Box24 ratkaisee tämän ongelman. Sen tuotteet ovat tarpeeksi isoja, jotta tilaa vievät ruokakaupan ostoksetkin sopivat niihin. Käyttäjä voi varustaa sen pienellä matkajääkaapilla tai suuremmalla jääkaappi-pakastimella. Kaappi soveltuu parhaiten omakoti- ja rivitaloihin. Periaatteessa monet pienet yrityksetkin tarvitsevat Box24:n. Heille tulee pieniä tavaratoimituksia koko ajan normaalien aukioloaikojen ulkopuolella.”

Box24-tuoteperhe on kehitetty Suomessa ja sillä on Avainlippu-merkki. Sen toimintaperiaate on yksinkertainen. ”Kun teet verkkokauppaostoksen, kirjoitat viestikenttään esimerkiksi ohjeen: Jos en ole kotona, tuotteet voi jättää Box24-kaappiin. Koodi on xxxx. Numerolukon koodin voit vaihtaa aina halutessasi”, kuvailee Henrik Hietamies.

Verkkokaupan yleistyminen tuo tarpeen uudelle toiminnallisuudelle kodeissa. Tarvitaan tila ja mahdollisuus ottaa vastaan ostokset, vaikka asukas ei ole itse kotona.

”Luulenpa, että tulevaisuuden kodeissa, niin kerros- kuin omakotitaloissakin, ulko-oven vieressä on toinen, numerolukolla varustettu ovi, jonka takana on jääkaappipakastimella varustettu komerotila – Delivery Room. Tämä ei vie kuin yhden neliön. Nämä tulevat olemaan yhtä yleisiä kuin pyöräkellarit ja vinttikomerot ovat tänään”, visioi Hietamies.

Box24-kaappien ja -arkkujen materiaalina on kotimainen Metsä Woodin vaneri ja ne valmistetaan Lahdessa. Design-mallejakin on suunnitteilla.

”Korona-aika tuo tietysti mukanaan oman lisätarpeen Box24:n käytölle, kun verkko-ostoksia tehdään paljon ja kontakteja halutaan välttää niin kaupassa kuin tavaroita vastaanotettaessa. Verkkokaupan volyymit kasvavat vauhdilla ja tällöin täytyy myös logistiikkaan liittyvät pullonkaulat saada ratkaistuksi. Uskon, että kysyntä Box24-tyyppisille ratkaisuille kasvaa vauhdilla niin Suomessa kuin kaikkialla muualla”, Hietamies uskoo.







ProPower Energy Oy asentaa aurinkosähköjärjestelmiä avaimet käteen periaatteella.

Marraskuusta 2020 sen palveluvalikoimaan sisältyy myös Box24-tuoteperhe, johon kuuluu erikokoisia ja mallisia kaappeja sekä arkkuja kotiin toimitettavien tuotteiden vastaanottamiseksi 24/7.